Last minute ponude u Travellandu: Hurgada za 454€! Sunčana jesen u Egiptu

Prijatna klima, kristalno čisto more, duge peščane plaže – to je sve što vam treba u oktobru i novembru. Predlažemo vam Egipat kao savršenu destinaciju po specijalnim cenama! Slika – naslovna

Hurgada kao veliki turistički centar Egipta na zapadnoj obali Crvenog mora, privlači pažnju svih turista koji bi da hladne mesece u svojim zemljama zamene za sunce ove egipatske destinacije. Ukoliko ste i vi među njima, pomoći ćemo vam da se te težnje ispune. Agencija “Travelland” je obezbedila organizovane aranžmane za Hurgadu sa čestim polascima tokom oktobra i novembra. Neki od najtraženijih hotela iz ponude su i naša topla preporuka.

foto: Promo

Po Last minute cenama možete se odlučiti za neki od sledećih paket aranžmana na 6, 9 i 10 noćenja tokom oktobra i novembra:

Polasci na 6 noćenja od 480€ / 21.10; 23.10; 26.10.

Polasci na 9 noćenja od 515€ / 23.10; 25.10; 30.10; 1.11; 6.11; 8.11.

Polasci na 10 noćenja od 525€ / 21.10; 26.10; 28.10; 2.11; 4.11; 9.11.

Neki od dobro poznatih hotela all inclusive usluge su:

• Elysees Dream Beach 4* - smešten u srcu Hurgade, a na oko 5 km od aerodroma. Polasci u novembru na 6, 9, 10, 13 noćenja mogući su već od 1.11. (najniža cena paket aranžmana do kraja novembra je 454€). • Sunny Days Resort 4* / ALL - se nalazi u severnom delu Hurgade, na samoj obali Crvenog mora, na Curniche putu, između Dahara i nove Marine. (najniža cena u novembru 472€) • Sea Gull 4* / ALL – poseduje dve sopstvene, peščane plaže. Jedna plaža je u vidu lagune i obe imaju postepen ulazak u more (najniža cena u novembru 479€)

foto: Promo

• Swiss Inn Resort 5* / ALL – hotel se nalazi na kraju šetališta Memše I poseduje sopstvenu plažu za koju važi da je jedna od najlepših u Hurgadi. (najniža cena u novembru 523€) • Caribbean World 5* / ALL – ovaj hotelski kompleks se prostire na površini od oko 140.000 m2, na samoj obali u regiji Soma Bay (najniža cena u novembru 573€) • Hilton Plaza 5* / ALL - hotel se nalazi na samoj obali mora, na El Kornish putu u severnom i mirnom delu Hurgade, (najniža cena u novembru 661€) • Sentido Palm Royal 5* / ALL - hotel je izgrađen na površini od 70.000 m2, na obali Crvenog mora u turističkom mestu Soma Bay. (najniža cena u novembru 724€)

foto: Promo

Ne gubite vreme, već jesen u Srbiji zamenite letom u Egiptu.

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Poslovnica radi radnim danima od 09-20h, subotom od 09-16h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

