NESTALE JUTJUBERKE ANĐELA I NAĐA?! Otac SRPSKIH INFLUENSERKI objavio stravične VESTI, bile u ŽESTOKOJ SVAĐI sa Bakom Prasetom

Sve pratioce domaće Jutjub scene uznemirila je vest koju je Zoran Đorđević, otac poznatih srpskih jutjuberkih Anđele i Nađe, tokom prošle noći objavio da su njegove ćerke nestale u Francuskoj.

On je u kratkom lajvu objasnio kako mu nema ni supruge Tine, dece Anđele i Nađe, kao i rođake Marije, koja živi s njima.

foto: Printscreen

Rekao je kako im se gubi svaki trag od ponedeljka popodne, te da su svima isključeni telefoni. On je to dokazao pozvavši ih i u tokom snimanja, a policiju može kontaktirati tek nakon 48 sata jer je to pravilo u Francuskoj.

Zoran je zamolio sve ljude koji nešto znaju da mu se jave na Instagramu, te sve obavestio da ovo nije "prenk" jer se nikada, kako kaže, ne bi šalio na ovakav način.

foto: Printscreen TikTok

- Anđela je u Parizu kao što znate i od 4 sata gubi joj se svaki trag. Juče ju je dovezao stric. Ona je trebala da upali lajv u pola 7. Ja sam je pozvao u 6:20 sati i od tada mi se ne javlja. U 6 sati je Tina izašla sa Marijom da prošetaju kuce. Od 6 sati, a sada je već pola 11, nikad se nije desilo da 4 i po sata šetaju kuce. U 8 sati je Nađa trebala da završi sa masterom, nije se javila. Ja sam je već u 8 sati i 3 minuta pozvao. Ne znam šta da radim - istakao je Zoran, a zatim dodao:

- Ako bilo ko nešto zna sa Instagrama ili TikToka, ja vas sve molim da mi se javite. Ne znam s čime ovo ima veze, neću nikog da optužujem. Jednostavno, dece mi nema - zaključio je zabrinuti otac devojaka.

foto: Printscreen

Podsetimo, Anđela i Nađa su devojke iz Požarevca, koje žive u Parizu i koje dominiraju balkanskom Jutjub zajednicom, a uspeh im je došao vrtoglavo. Sudeći po sajtu "socialblade.com", one mesečno od Jutjuba inkasiraju najmanje 5.000 dolara.

U središte pažnje su došle kada su izbacile pesmu "Ola Ole" za koju je Baka Prase u svom snimku rekao da "ima toliko autotjuna da je i sam program izbagovao".

foto: Zorana Jevtić

Između njih je zatim izbio rat, a u sve se, umešao i otac Anđele i Nađe koji je u uživo uključenju sočnim psovkama i pretnjama odgovorio Bogdanu. Na to je usledila Bogdanova reakcija, praćena pesmom "Autotune" koja obiluje prozivkama i sočnim vređanjima na račun dve devojčice i njihovog oca.

Kurir.rs/Aleksandar Panić

Bonus video:

00:18 BAKA PRASE STIGAO U 29. NOVEMBAR