ACA LUKAS: Čim priđem bolnici, odmah ispadne neka frka, a mene samo boli zadnjica!

Aca Lukas potpuno se zdravstveno oporavio i sad može da uživa kako sa ženama tako i s publikom na predstojećem koncertu u Štark Areni, koji će održati 3. novembra, kao i dan ranije u novosadskom Spensu.

U intervjuu za Kurir pevač je odgovarao na aktuelna pitanja o životu, kolegama, ali i ratu u Ukrajni.

Nedavno je kao bomba odjeknula vest da si u ozbiljnom zdravstvenom problemu, pa su se žene zabrinule. - Ja kad priđem bolnici, odmah je frka. Ne smem da priđem bolnici jer je odmah panika. Ponekad nešto zaboli, pa odem da se prekontrolišem. Šta te najviše boli? - D*pe!

foto: Nenad Kostić, Tamara Trajković

Podržao si Radu Manojlović u njenoj borbi s muškarcem koji ju je javno izvređao. - Uvek podržim žene, a onda me nagaze da sam ženomrzac zbog nekih izjava na račun nekih osoba ženskog pola koje su mene napale. Kad je cela nacija napala Karleušu, ja sam je podržao. Te muške idiotluke kao "ja sam bio sa njom", pa šta ako si bio, šta sad? Treba javno da puštaš, šta, kao si šmeker? Takvi muškarci su kompleksaši, bolesnici. Pravi ljudi te stvari rade iz sopstvenog zadovoljstva. Da li bi se pomirio s Jelenom Karleušom? - Nismo u svađi. Naša priča je već viđena. Protiv nje nemam ništa, ali njen jezik je malčice brži od pameti, pa napravi gaf i moram da je izjednačim. Ona nije loš čovek. Retko ko može tebi da izađe na crtu. - Zna se ko sam, šta sam i čime se bavim. Živim kako znam i ne dam na sebe. Inteligencija mi ne manjka, a dotok informacija imam ogroman jer sam čovek kojeg sve interesuje i sa takvim osobama je teško izaći na kraj.

foto: Nenad Kostić, Nemanja Nikolić

Postaćeš deda po drugi put. Kakav je osećaj? - Ne osećam nikakve promene u organizmu zbog toga. Je l' sam u pravu? Otkako sam to saznao, skačem po plafonu, češem se od sreće. Nisam posedeo više nego što jesam. Svi me pitaju da l' se farbam? Daleko bilo! Farbaju se samo iskompleksirani muškarci, i to jeftinom farbom. Nikad se ne bih ofarbao. Je l' pratiš rat između Ukrajine i Rusije? - Naravno. Sad sam došao iz Nemačke i trenutno je stanje takvo da smo mi Holivud za njih. Takvu tugu u životu nisam video. Valjda smo navikli da živimo pod težim uslovima i s mačem iznad glave, tako da su u ozbiljnom strahu. Mi čuvamo našu guzicu. Opasna je stvar i, ne daj bože, da dođe do nuklearke. Tek sam sad video koliko je taj Zapad trula priča. A na estradi, često si i ti ratovao. - To me ne zanima. Gledam svoja posla. Po čemu će se ovaj koncert u Areni razlikovati od prethodnih? - Svaki je specifičan i drugačiji. Ekipa s kojom radim je top. Naši nastupi su najspontaniji.

foto: Nemanja Nikolić

Ljiljana Stanišić

