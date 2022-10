IVAN GAVRILOVIĆ ZA KURIR TV: Džej je najviše zadirkivao Kebu da je "beli Ciganin", a evo koji pevač se NAJVIŠE PLAŠIO AVIONA

Pevač Ivan Gavrilović gostovao je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji gde se dotakao svojih dana u usponu, ali i druženja sa drugim čuvenim pevačima.

- Baš smo bili dosta povezani i putovali smo po celom svetu. Takvo vreme je bilo, a mi smo se pojavili u nekom novom svetlu. Malo taj tehno-folk i dens posle toga, ali smo sa narodnjacima imali ta neka druženja koja su fascinantna. Uvek smo išli zajedno avionom i uvek se zezali - rekao je Gavrilović.

foto: Kurir Televizija

Voditelja Ivana Gajića zanimalo je ko je bio najbolji za to druženje, ali i najopušteniji.

- Džej je bio najopušteniji. On tako ode u biznis klasu aviona i uzme onaj mikrofon od stjuardese. Krene da viče "ima mesta i za bele cigane ovde u prednjem delu biznis klase" i gleda u Kebu, a oni svi gledaju da li je on rodom ili nije. To je bilo zezanje. Pa mu kaže "alo, ganci slobodno možeš u biznis klasu" - rekao je Gavrilović.

foto: Kurir Televizija

- Provalimo ko se plaši aviona, a Mitar Mirić ih se baš plašio. Mi smo mu tu pre leta pričali kako je palo 2-3 komada, a on se samo okreće. On je imao i onu veštačku kosu odnosno tupe i ja sam voleo da ga nerviram i "nameštam mu frizuru" - dodao je Gavrilović.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

04:58 PRETEŠKO! IVAN GAVRILOVIĆ NA IVICI SUZA Prisetio se preminulog oca: Razgovaram sa njegovom slikom! NE MOŽE JEDNO DA PREŽALI