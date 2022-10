PRONAĐENE SESTRE ĐORĐEVIĆ! Kraj potrage za nestalim jutjuberkama, otac se odmah oglasio, ŠOK PREOKRET

Jutjuberke Anđela i Nađa Đorđević su pronađene nakon celog dana potrage.

Sestre su pronađene su sa svojom majkom i sestrom Marijom, a da je potraga završena javnost je obavestio njihov otac Zoran. Ishod potrage je šokantan.

Naime, Zoran je otkrio da su one odlučile da "napuste porodicu", odnosno da napuste njega. Tvrdi da je šokiran i da se nije nadao da će se ikada nešto ovako desiti.

- Anđela, Marija, Nađa i Tina su dobro. Javile su se mom bratu i rekle su da su napustile mene. Kao i svaka porodica, i mi smo imali probleme, iskreno nisam mislio da su to toliko veliki problemi. Nisam sa njima u kontaktu, isključeni su svi telefoni, ne mogu da ih dobijem. Pokušao sam i preko njihovih prijatelja da ih pronađem, ali su isključile lokaciju - rekao je Đorđević.

Zoran dodaje da bez obzira na sve da je njemu najbitnije da su one žive i zdrave, a kada će ponovo nastaviti sa snimanjem tvrdi da nema informaciju.

- Rekle su da su žive i zdrave, ali da ne žele da više žive sa mnom. Nisam imao šta da kažem, jurio sam ceo dan, tražio ih... Molim Boga da su žive i zdrave, a to što ne žele da žive sa mnom nema veze. Zašto je to tako ne znam, proći će vreme, valjda će se javiti - dodao je on.

Podsetimo, Anđela i Nađa su devojke iz Požarevca, koje žive u Parizu i koje dominiraju balkanskom Jutjub zajednicom, a uspeh im je došao vrtoglavo. Sudeći po sajtu "socialblade.com", one mesečno od Jutjuba inkasiraju najmanje 5.000 dolara.

Samo nekoliko dana pre misterioznog nestanka, Anđela se svojim pratiocima požalila da je ispred svoje kuće videla nepoznatog muškarca koji je posmatrao baš njihovu kuću u Parizu.

