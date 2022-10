"RAZVEDEN SAM GODINAMA, GDE JA DA NAĐEM DEVOJKU SA 50 I KUSUR GODINA?" Lukas progovorio o emotivnom statusu, a spomenuo i Kiju!

Folker Aca Lukas progovorio je o emotivnom statusu, a potom se osvrnuo i na Kiju Kockar.

- Nemam ženu, ja sam razveden već više godina. Nemam devojku. Gde ja mogu da imam devojku sa 50 i kusur godina... (smeh) Mogu da imam prijateljicu neku, poznanicu. Nemam ozbiljno nešto, ne. Ja se šalim malo - kazao je u svom stilu Aca Lukas, pa otkrio da li će na njegovom koncertu u Beogradu idućeg meseca biti gost Kija Kockar, sa kojom je donedavno često sarađivao.

- Neće Kija biti gost, neće. Što me ne pitaš što neće moja mama da bude na koncertu? Pa da li sam onda u lošim odnosima sa mamom, da me to pitate... Znaš koliko ljudi neće biti gosti na koncertu? (smeh) - istakao je.

