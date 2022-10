IZGUBIO SAM VIŠE OD 2 MILIONA € Ljuba Aličić bio na ovoj FUNKCIJI i pukao novac: Imao sam problem sa ženom kad je videla šta RADIM

Pevač Ljuba Aličić od početka karijere je veoma otvoren sa sesmom silom, a jednom prilikom je otkrio razne anegdote sa nastupa, ali i kako je izgubio dosta novca.

"Ljudi traže i tužne i vesele pesme. Evo, recimo, bio sam u Italiji, na jednoj svadbi, oni se mladi žene, 13, 14, 15 godina, nije to iz ljubavi, oni kupuju snajku, to je njihov neki, imaju i neki romski sud, tako mora da bude. Ako nije kako treba, mora da se vrati duplo i sve što košta u restoranu, a to su stvarno pare. Daju dukate, prsten, lanac, sve je to vredno. Ja nisam nikad bežao, nije bilo potrebe. Ja sam čuo da su neki bežali u Parizu (kolege), da su neki ljudi sa maskama ušli usred svadbe, uzeli ceo kofer bakšiša, od tih ljudi pokupili sav novac, svašta. Ja gde sam pevao, niko nije klečao. Šaban je bio, bio je Aca Lukas, čak su bili gospoda ti ljudi gde smo pevali. Oni neće svakog da uzimaju. Recimo, Viki je pevala, Jašar je pevao. Tuče uvek bude, maltene, ali tu drži, ne daj i od toga nema ništa. Ne bude tuča, ovi ovoga drži, oni onoga i od toga nema ništa", ispričao je jedno prilikom Ljuba u emisiji "Premijera-vikend specijl" anegdote sa svadbi na kojima je pevao, a onda otkrio sve o gubicima i kockanju.

foto: Damir Dervišagić

"Moja žena je domaćica, nikad nisam dozvolio da radi, ja sam taj koji kolo vodi. Ja joj čestitam jer izdržala je Ljubu Aličića koji je više bio u poslovima, nego kući. Normalno da se kocka (Lepa Lukić) ali ona krije to, ja imam prijatelje koji su kockali. Kockao sam ja, izgubio sam... Izgubio sam najviše dok sam bio predsednik kluba Borac iz Šapca, više sam izgubio na fudbalu, tako da me je koštalo preko 2 miliona evra, opština ništa nije davala. Imao sam ja problem sa ženom, kad je videla da ja radim taj posao, sportski, kaže "Ovako ne može". I normalno ja poštujem svoju ženu, mnogo je volim i poštujem i ja sam stao."

kurir.rs

Bonus video:

00:18 LJUBA ALIČIĆ OPLEO O MLAĐIM KOLEGAMA: Ovo danas je TRLA BABA DLAN, za mene su pevači Šaban, Sinan i Miroslav Ilić! (VIDEO)