"RAŠA JE POSESIVAN OTAC" Goca Tržan otkrila sve o odnosu ćerke sa njenim mužem: Kad se spomene dečko, sav se NAJEŽI

Goca Tržan, nakon razvoda od učesnika "Zadruge" Ivana Marinkovića, udala se za Rašu Novakovića. On joj je, kako ističe pevačica, bio velika podrška u teškim danima i veoma joj je pomogao u vaspitanju ćerke Lene.

- Ja sam najobičnija, normalna, lepo vaspitana ženska osoba. Nekada malo ratoborna i nepodnošljiva, ali to su retko momenti - tvrdi Goca, a o čemu najbolje može da posvedoči njen suprug Raša koji je bio uporan u nameri da je osvoji.

foto: printscreen

Kako pevačica kaže, Raša je naišao u jako lošem periodu njenog života, a uprkos svim predrasudama okoline, oni opstaju više od decenije.

- Raspadala sam se jer sam se razvodila u tom trenutku, ali on je tome pristupio toliko otvoreno, toliko iskreno i hrabro, i potpuno bez zadrške da me je to osvojilo posle izvesnog vremena. Nisam znala zašto bih ga odbila - rekla je kroz osmeh u emisiji “Na večeri kod“.

Pored ljubavi i podrške koju dobija od supruga, veliki je vetar u leđa i kada je reč o vaspitanju i odgoju njene ćerke iz prvog braka Lene.

- Vrlo je posesivan i zaštitnički nastrojen otac. Čim ona pomene nekog dečaka on se odmah naježi, a ja mu kažem: “Aman čoveče, pusti je“. Raša je čovek koji ume vrlo lepo da balansira između nas dve naročito kada obe pošizimo– priznala je pevačica.

