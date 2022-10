OVO JE RAZLOG ZBOG KOJEG SE KILIBARDA RAZVELA OD KOŠARKAŠA! Pukla ljubav, a njena koleginica ističe: "Bez strasti se ne može!"

Mnoge poznate ličnosti upoznale su svoje emotivne partnere upravo među kolegama i poželele da upravo sa njima provedu ostatak života, ali ta želja nije bila dugog veka.

Glumac Petar Strugar stao je na "ludi kamen" sa šest godina starijom koleginicom Ivanom Nikolić početkom decembra 2013. godine, a 2014. su postali roditelji sina Zarija. Međutim, posle nešto više od godinu dana, umetnici su stavili tačku na njihovu ljubavnu priču. Iako su na sve načine pokušali da sačuvaju svoj brak, glumci su odlučili da život nastave odvojeno, a njihov razvod bio je veoma turbulentan.

Popularna voditeljka Marija Kilibarda i košarkaš Vladimir Radmanović rastali su se posle godinu dana bračnog života.

Oboje su nakon razvoda nastavili dalje, a glavni okidač bilo je - neslaganje u Marijinom i Vladimirovom karakteru.

- Smeta mi kad čujem ljude koji, komentarišući moj ili nečiji drugi odnos, tvrde da bračni partneri prebrzo odustaju. Niko ne zna šta se dešava iza zatvorenih vrata. Zato i ne volim da pričam o svom privatnom životu.... Nisam pričala dok sam bila najzaljubljenija, zašto bih i sada - kazala je Marija jednom prilikom za "Stori".

Glumica Marija Bergam prošle godine se, nakon pet godina braka, razvela od glumca Radivoja Raše Bukvića, sa kojim ima sina Danila. Dok glumac nije želeo da se oglašava na ovu temu, Marija je jednom prilikom otkrila da joj je razvod teško pao.

- O razvodu nema šta mnogo da se kaže, ljudi koji su prošli kroz to znaju koja je težina toga. Oni koji nisu, to ne mogu ni da zamisle, ja bar nisam mogla. To je zaista završetak jednog života i početak novog, a takve velike promene ne mogu proći bez da čoveka izmeste iz ležišta. Pa opet, na kraju nekako sve bude dobro. Bar verujem da je tako - rekla je glumica za magazin "Gloria".

Po rečima voditeljke Sanje Marinković, sklapanje braka sa rediteljem Aleksandrom Uhrinom bilo je sasvim slučajno. Oni su sudbonosno "da" izgovorili 2011. godine i to u limuzini, dok su se vozili ka aerodromu, a za kumove su uzeli svako svog brata. Njihovo venčanje je učinio posebnim njihov sin Strahinja, koji je tada imao samo tri godine i predstavlja krunu njihove ljubavi, koja se, posle deset godina braka, prpekinula.

- Meni je najvažnije da gospodin nema kompleks nadmenosti, neuspeha, nemanja i onda je sve lako. Ponekad je poželjnije da bude potpuno smešan, nego potpuno dosadan. Mada, možda je i najbitnije da je hrabar, jer je to znak da ga krasi samopouzdanje. Jednostavno, ne pristajem na život udvoje po svaku cenu, bez ljubavi, strasti i nežnosti ne može. Upravo zbog nedostatka topline sam se i rastala od bivšeg muža. Možda sam emotivno nezrela, ali znam da ne želim da mi razum ućutka srce onom čuvenom rečenicom: "Nije pametno" - konačno je priznala Sanja za "Stori".

