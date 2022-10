"KILOGRAMI MI PRAVE PROBLEM" Krstinja izgubila skoro 90 KG, a sad je OVO muči, rešila da ODMORI

Kada se pevačica Krstinja Matanović tokom učešća u "Zvezdama Granda" odlučila da ode pod nož i reši se viška kilograma.

Nakon što je izgubila skoro 90 kilograma, u dogovoru sa Sašom Popovićem Krstinja je otišla i na intervenciju uklanjanja viška kože kod čuvenog doktora Đokovića što je bio pun pogodak.

foto: Kurir televizija

Danas može da se pohvali da je liniju dovela do savršenstva, i mada joj mnogi govore da nikad lepša nije bila, u planu je da skine još koji kilogram.

- Doktor mi je rekao da moram da skinem još tih famoznih 7 kila, e sad, stala sam na određenom broju i moram da se aktiviram da bih skinula još tih 7 - rekla je Krstinja i dodala da ne namerava da žuri sa procesom dodatnog mršavljenja.

foto: Printscreen/Instagram

- Smatram da sam zaslužila da malo odmorim od sve te gungule i svog tog brzog mršavljenja, i u nekom budućem periodu će se to i desiti - najavila je pevačica.

Krstinja je otkrila da je baš tih par kilograma viška remete u planu da snimi spot za svoj prvenac, te će ekranizaciju odložiti za neki drugi period.

foto: ATA images

- Trebalo je to već da bude gotovo, ali mi kile prave problem, ne izgledam kako sam zamislia, aktiviraću se vrlo brzo, a kad dođe do aktivacije doći će i do detonacije - našalila se ona.

Kurir.rs/Grand