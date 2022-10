NE BIH ŽIVELA U AMERICI, NIGDE NE SME DA SE PUŠI! Andreani Čekić na turneji ZAKON predstavlja PROBLEM, a evo ko joj pravi društvo

Andreana Čekić nalazi se na velikoj američkoj turneji sa svojim bendom. Ona se iz Las Vegasa oglasila za Kurir i otkrila nam kako se provodi na drugom kontinentu. Njeno putovanje u Ameriku privuklo je veliku pažnju jer je s njom krenuo i Aca Nikolić Čergar, za kojeg se pisalo da je Andreanin dečko, ali je pevačica za naš list objasnila da su njih dvoje najbolji prijatelji. Ona je priznala da ne zna za meru i smatra da je dobro što ne ume da se kocka.

Kako se provodiš na američkoj turneji?

- Radno i paradno. S mojim bendom je uvek zanimljivo, a povela sam i mamu. Trenutno smo u Vegasu, a za vikend putujemo dalje. Dosad smo posetili Njujork, Misuri, Ajovu, Arizonu, Jutu, Nevadu, a čeka nas Florida i mnogo još.

Kakvi su ti utisci iz Vegasa?

- Znaš onu dobru staru: "Šta se dogodi u Vegasu, ostaje u Vegasu!"

Da li si se oprobala u kocki?

- Moja sreća je što ne znam da kockam, inače bih se vratila kući praznih džepova. Neko sam ko ne zna za granicu, tako da je odlično što se u to ne razumem.

foto: Ana Paunković

Aca Nikolić Čergar je takođe s tobom na turneji. Da li ste obnovili ljubavnu vezu?

- Aca je moj najbolji prijatelj dugi niz godina. Poznajemo se od 2003. On je neko ko je verovao u mene, ko me je čak naterao da se takmičim u "Zvezdama Granda" i na tome sam mu beskrajno zahvalna. Mi nismo u vezi, iako mediji to stalno pišu. On je ovoj turneji doprineo mnogo, jer njega ljudi obožavaju i često na koncertima čujem da su došli baš zbog njega, što mi je drago, jer on kao osoba i svirač zaslužuje svu ljubav sveta.

foto: Printscreen/Instagram

Nešto o vama...

- Je l' mi sad persiraš? Hahahaha... To je to.

Koju pesmu ti najviše traže da pevaš u Americi?

- "Srećo, pojavi se", "Blago suzama" i, naravno, "Cipele".

Možeš li da zamisliš da živiš u nekoj njihovoj državi?

- Ne bih, jer ovde se nigde ne puši. Živeli Srbija i Beč!!!

Radiš li na nekoj novoj pesmi?

- Do kraja meseca će izaći nova pesma sa Aleksandrom Mladenović. Mogu slobodno reći da su pesma i spot nešto najbolje što smo i ona i ja uradile dosad. Jedva čekam da čujete i vidite. Kad se budem vratila iz Amerike, ići ću u studio kod Dejana Kostića da završim svoje pesme konačno.

foto: ATA images, Printscreen

Ugovorila si nastup s Darkom Lazićem za Novu godinu. - Biće to najlepši i najluđi doček. Mi smo poznati tandem koji pravi atmosferu i voli svoju publiku, tako da će se svako ko bude došao provesti carski.

Kurir.rs/ Ana Denda

Bonus video:

07:03 Andreana Čekić u Budvi