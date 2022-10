ZORAN MARJANOVIĆ U ZATVORU PIŠE PESME! Evo šta mu poručuju JAMI, KUKI, BEKI, BRANKA SOVRLIĆ... Ovo niko nije očekivao

Zoran Marjanović, koji je osuđen za ubistvo supruge Jelene Marjanović, ne gubi vreme u zatvoru. Kako Kurir saznaje, on uveliko piše pesme koje bi mogle da završe kod pevača s kojima je već sarađivao. Među njima su Jasna Milenković Jami, Beki Bekić, Ivan Kukolj Kuki, Rada Manojlović, Sandra Afrika, Branka Sovrlić, Katarina Živković, Milan Dinčić Dinča i mnogi drugi. - Zoran ne gubi vreme u zatvoru. Radi na muzici, piše pesme, aranžmane i, kako stvari stoje, postoji mogućnost da ih ponudi pevačima s kojima je već sarađivao. Ne znam detalje, ali advokati koji ga posećuju će moći da mu pomognu u tome - priča naš izvor.

Tim povodom pozvali smo estradu koja je bila podeljenog mišljenja kad su čuli šta ih pitamo. - Zatekli ste me. Situacija je delikatna. Nas dvoje jesmo sarađivali, ali indirektno. Preko pokojnog Saše Miloševića smo napravili saradnju, koja je bila izuzetna, a s obzirom na to da je Jelena bila prisutna, to se pretvorilo u druženje. Zbog njene sudbine malo mi je nezgodno o tome da pričam i trenutno da razmišljam na tu temu - bila je neodlučna Jami.

Zato je njena koleginica Branka bila izričita: - Meni je uradio jedan aranžman za pesmu koju sam ja napravila. Tada sam upoznala i Jelenu. Ljudima koji pogreše treba pružiti šansu, ako se dogodi da pogreše i da ta greška može da se ispravi. Međutim, ovo je stravična situacija i zato s njim poslovno ne bih mogla da sarađujem - poručuje Sovrlićeva.

Isto mišljenje deli i Kuki: - Sve to što se desilo je strašno da bi bilo licemerno da nas dvojica nastavimo saradnju kao da se ništa nije desilo. Imam svoje mišljenje o toj porodici koje bih zadržao za sebe. Zoran mi je napravio pesmu za festival "Koštaš me", na kojoj mi je upravo pokojna Jelena pevala demo-snimak. Sve me to veže za neke trenutke - kaže pevač.

Bekić takođe tvrdi da više sebe ne vidi u saradnji sa Zoranom. - Naša saradnja je bila slučajna. Zoran je aranžman pravio za jednu pesmu, a ja sam autor. Nisam ja u tom filmu - kratko je rekao Beki. Dinča je poručio da nema komentar, dok je Kaća Živković odbila poziv, a Rada se nije javljala na telefon.

Izuzetak Afrika i Indi bi sarađivale sa Zoranom foto: Kurir Sandra Afrika i Indira Aradinović Indi žele da sarađuju sa Zoranom. - Naravno da bih sarađivala sa Zoranom ukoliko mi ponudi hit, ipak je on čovek koji mi je uradio prvu pesmu, po kojoj sam dobila i nadimak. Svi su nevini dok se ne dokaže suprotno ili ne donese konačna odluka. Ja u to ne bih ulazila, mene samo posao zanima - kaže Sandra, a Indi se slaže s njom. - Uzeću pesmu ako je hit. Ipak, Zoran mi je uradio megahit "Bato, bre". Nisam u fazonu da ne bih - poručila je Indi.

