2 PUTA BILA HAPŠENA ZBOG DROGE, A SAD PRETUKLA MUŽA Žena Marka Bulata niže skandale, bila u rijalitiju, a evo čime se nekad BAVILA

Pevač Marko Bulat danas oko 15.40 dovežen je u Urgentni centar sa povredama, koje mu je nanela supruga Marija.

Kako Kurir saznaje, folker se trenutno nalazi u hirurškoj ordinaciji. Povrede je navodno zadobio u porodičnom stanu u Novom Beogradu.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, Marija Bulat prošle godine je uhapšena u svom salonu zbog navodne primopredaje kokaina.

To nije prvi put da je folkerova žena bila u sukobu sa zakonom. Naime, u avgustu 2017, Marka Bulata i njegovu suprugu privela je policija u Crnoj Gori takođe zbog posedovanja narkotika. Bulatova supruga je tokom ispitivanja tvrdila da je droga njena i da je ona konzumira. Protiv nje je podneta prekršajna prijava jer je reč o manjoj količini narkotika.

foto: Instagram Printscreen

- Zovite nju pa je pitajte. Ona je javna ličnost, nema govornu manu, pozovite je i razgovarajte sa njom. Nemojte ja da pričam o svojoj ženi, malo je to degutantno. Ako hoće ona da priča, neka priča. Što mene pitate? Mi smo sve sudske parnice dobili, ostala je samo još jedna. Kada se završi sve, pitajte me kakav je sudski epilog i to će biti moj odgovor - besneo je Bulat svojevremeno zbog pitanja vezano za drogu i Mariju.

Podsetimo, Marija Bulat radila je i u policiji, a bila je i deo rijalitija "Zadruga", gde si nije proslavila.

Kurir.rs

Bonus video:

03:29 Marko Bulat o bolesti supruge Marije: Snaga je u Bogu! Progovorio i o estradi