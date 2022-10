EVO ŠTA SVE POSEDUJE SUPRUGA MARKA BULATA Marija je vlasnica više lokala, zarađuje OGROMNU LOVU, a ovo joj je NEOSTVARENA ŽELJA

Javnost je šokirala vest da je pevač Marko Bulat (49) primljen u Urgentni centar, zbog povreda koje mu je nanela supruga Marija.

Marija je, inače, jedno vreme bila deo "Zadruge", kada su mnogi pomislili da je pevač poslao ženu u rijaliti zbog krize izazvane koronom, ali, kako je on rekao za medije, njena želja je da postane novinarka i zbog toga se uselila u Belu kuću. Takođe, još jedan od razloga bila je Marijina anksioznost, za koju su verovali da će je izlečiti u društvu 50 cimera.

- Marija nije u potpunosti ostvarena žena, jer nije postala novinar, a želela je. Ušla je u rijaliti da ostvari svoj cilj - ispričao je tada Bulat.

Inače, Marija je u nasledstvo dobila jednu benzinsku pumpu, koju izdaje za 5.000 evra mesečno, a i vlasnica je salona za brzo feniranje i solarijuma.

- Ona je vlasnica benzinske pumpe i salona lepote, a radila je i u upravi policije. Međutim, to je ne ispunjava. Želi da bude novinar, da ima tu privilegiju da radi to što voli i da bude plaćena za to, a u rijalitiju vidi šansu za ostvarenje svojih snova - rekao je Marko svojevremeno.

Podsetimo, Marko se sada iselio iz stana gde je živeo sa porodicom.

"Marko se iselio iz stana, otišao je kod jednog od svojih kumova. On ima stan na Vidikovcu koji je izdavao, zvao je stanare. On će boraviti kod svog kuma dok se stanari ne isele iz stana", rekao je naš izvor.

