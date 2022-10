LUNA ĐOGANI TRUDNA, A PRE SAMO PAR DANA PRIČALA O PRINOVI: Influenserka progovorila o POLU BEBE, čestitke se samo nižu!

Nakon informacije da je pevačica Luna Đogani trudna drugi put, njeni prijatelji i porodica su počeli da joj šalju čestitke sa svih strana.

Luna je prethodni period provela u Americi sa njenim izabranikom Markom Miljkovićem, sa kojim ima ćerkicu Miu Miljković.

Po povratku iz Amerike, Đoganijeva nije krila oduševljena tim prostranstvom, a onda je sa širokom auditorijumom otkrila da je spremna da rodi jednog dečaka.

U emisiji ,,Premijera" Luna je pričala da je spremna za još jednu bebu, što joj se sada i obistinilo.

- Mnogo me je promenilo na bolje. Moramo nekada da pustimo da nas život vodi tamo gde treba. Danas sam srećna, nije ništa lepše moglo da mi se desi od ovoga što sam postala majka. Hvala Bogu na svemu. Priželjkujem drugo dete i želela bih sada jednog sina, ako bih mogla da biram. Svi kažu da su sva muška deca "mamini sinovi" i to me mnogo zanima - rekla je Luna.

Kurir.rs/M.K.