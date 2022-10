"ONA JE NEOSTVARENI KAFANJEROS, NIJE NI ZA FAJRONT!" Voditelj javno urnisao Nadicu Ademov: Tražila je USLOVE kao da je Brena!

Voditelj Goran Čomor imao je neprijatnu situaciju sa pevačicom Nadicom Ademov, zbog čega ju je javno isprozivao na mrežama.

Naime, Goran se požalio kako je Nadica Ademov tražila da tokom gostovanja peva pesmu uz pratnju svog benda, što voditelju nikako nije odgovoralo iz tehničkih razloga, te ju je nazvao "neostvarenim kafanjerosom".

- Drina je i dalje kriva! Dokle moze da ide nevaspitanje zvezda "Granda" i čime ih to "kljukaju"da tako polude? Kaze Nadica Ademov: "Hoću da moj bend svira u emisiji" , iako ima postojeći. Objasnim da to nije tehnički nije moguće. "Hoću 4 do 5 mojih novih pesama da "skinu" jer imam novi album, a ne kao Endži Mavrić, da skine samo jednu!" Kao da je sama u emisiji i da drži koncert! Progutam i to... Kazem: "Nisi sama, ima jos pevača koji treba da otpevaju nešto. Ne prave se hitovi silom, tako što ćes "maltretirati" muzičare da uče nešto što im u životu neće trebati" - napisao je on i nastavio:

- Nije joj pravo! Kad je pitala ko je još sa njom u emisiji, nisam izdržao. Rekoh "Oprosti Bečka filharmonija je zauzeta, Brena je na turneji po Americi.. A i ti nisi baš Lepa Brena da postavljaš takve uslove. Ona : "Sad si me baš uvredio. Ja te postujem kao roditelja, a ti tako". "Sori Nadice.. Samo nemoj kao roditelje da me poštujes. O tome bih mogao svašta da napišem. Ja sam tebe poštovao kao dete i to pokazao mnogo puta. A, evo kako se vraća. Nikada Brena, Čola i "veliki" nemaju tu vrstu problema. Svesni su da su veliki! Ovi "neostvareni kafanjerosi" nisu ni za "Fajront"! Šta Vi realno mislite, ali samo bez vređanja, molim? - napisao je voditelj u opisu fotografije koju je podelio na društvenim mrežama.

