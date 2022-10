SAŠA POPOVIĆ POSVAĐAO DIVE VELIKE JUGOSLAVIJE: Brena pucala od LJUBOMORE zbog Nede Ukraden! Procurila najveća tajna ESTRADE

Odnos dve najveće ženske zvezde bivše Jugoslavije Nede Ukraden i Lepe Brene godinama je privlačio pažnju sedme sile. Iza kulisa i van reflektora koji su obasjavali njihove živote odnos Nede i Brene nakratko bio je ozbiljno poljuljan, i to zbog ljubomore koju je izazvao Saša Popović.

foto: Kurir.rs/Ana Denda

- Nije tajna da su Neda Ukraden i Saša Popović krajem osamdesetih bili u strasnoj ljubavnoj vezi. Oni koji ih pamte iz tog perioda znaju da su se mnogo voleli, a koliko su cenili jedno drugo, svedoči činjenica što su i dan-danas prijatelji - kaže izvor.

Kada je njihova veza bila u povoju, upravo zbog Nede na Sašu su bili besni kako članovi „Slatkog greha“ tako i Lepa Brena.

- Neda i Saša su bili spoj nespojivog i malo ko je u prvi mah mogao da podnese i shvati da su se zavoleli, da se ne kriju i da s ponosom ističu da su zajedno. Popović je dugo osvajao Nedu, a ona se nije baš lako dala. Baš u tom periodu počele su trzavice u „Slatkom grehu“, opterećenost poslom, pa dok muškim članovima benda nije bilo jasno šta će on s Nedom, Lepa Brena je mislila da se druže i da su bliski kako bi Neda zauzela njeno mesto u bendu, što je u njoj izazvalo bes i ljubomoru. Nije verovala da Neda gaji emocije prema Saletu i da posredi nije ništa drugo. Na momente je toliko bila besna, da se i sama smejala na neslanu šalu „Šta će biti ako ga sad i ova zajaši“, iako je znala da to nije pohvalno ni za nju samu. Nepoverenje prema Popoviću raslo je među njegovim kolegama i koleginicom sve dok im nije priznao da su on i Neda u ljubavnom odnosu i da ona zapravo želi njega, a ne mesto Lepe Brene - objašnjava izvor.

foto: Nenad Kostić

Ovu tajnu otkrila je i sama Neda Ukraden u svojoj autobiografiji „Zora je svanula“. Naime, u jednom delu romana u kojem Neda piše o svojoj ljubavi sa Sašom Popovićem, dotakla se i Brenine ljubomore.

„I taman dok sam pakovala kofere u Lepetanima i spremala se za Beograd, telefon je zazvonio i začula sam njegov glas.

"Alo, Neki, gde si, bre? Svi pitaju za tebe. Ovde u bendu je prava frka, ne znaju šta se događa, šta je istina". Pevačica je poludela kada je čula.

Godine su prošle i nesuglasice su se prirodnim putem rešile, a Neda Ukraden i Lepa Brena su danas ono što su bile pre Popovića. Koleginice koje se uzajamno poštuju i cene.

kurir.rs/alo

Bonus video:

02:09 OTIŠAO JE VELIKI PEVAČ: Neda Ukraden skrhana zbog smrti Marinka Rokvića