ĐOGANIJEVU MANIJAK NAPAO U PARKI! Sedela sam sa drugaricom, a onda nam je prišao... DRAMA! Evo kako su se spasle

Silvia Đogani, pevačica, tiktokerka i ćerka Slađe Delibašić i Đoleta Đoganija, preživela je pravi pakao kada je nju i drugaricu u parku napao manijak. Silvia je uspela da se izvuče iz kandži manijaka, jer je smogla snage da mu se suprostavi i na taj način spase sebe i drugaricu.

- Imala sam 15 godina kada je manijak napao drugaricu i mene u parku dok smo se ljuljale. Nas dve smo hrabro potrčale ka njemu da ga pojurimo i on je istog trena kada nas je ugledao počeo da beži, verovatno smo u tom trenutku prestale da budemo u domenu njegovog interesovanja. Treba se suprostaviti i odvažiti, biti hrabar jer je to jedini način da se spasite od takvih devijantnih osoba. Moje mišljenje i stav je da žena svim silama treba da se potrudi da ne pokaže strah, jer je to ono što manijake na neki način uzbuđuje - istakla je pevačica.

foto: Printscreen/Instagram

Atraktivna crnka ističe da je počela da zarađuje od tiktoka.

- Svaka objava na tiktoku mi ima po 500.000 pregleda, ljudima se dopada ono što snimam. Lepo može da se zardi i nikada ne može da vam bude dosadno jer stalno smišljate i radite nešto kreativno-istakla je Đoganijeva.

kurir.rs/informer