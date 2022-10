"NISAM SAM SEBE DAVIO"! Marko Bulat prvi put pošto ga je žena Marija tukla, pa otkrio da li se DROGIRA! ŠOK RAZLOG PORODIČNE DRAME

Marko Bulat posle skandala i tuče sa suprugom prvi put se javno oglasio i progovorio o prijavi koju je podneo protiv žene Marije Bulat.

"Moja supruga je u vrlo lošem zdravstvenom stanju, nije mi nanela teške telesne povrede. Nije me udarila bejzbol palicom, samo me je grebala, davila. Da bi dobio papir od hirurga o povredama, moraš da prođeš proceduru, da ti snimaju grudni koš i ultrazvuk. Nije istina da je došlo do svađe da sam zatekao ženu kako konzumira kokain. To nije istina", rekao je prvo pevač i otkrio razlog svađe.

"Nisam u određenom trenutku legao pored nje da je uspavam u tim bolovima i muci koju ona ima. "Pomozi mi, uspavaj me, boli me", tražila je", otkrio je razlog svađe Marko Bulat.

"Nisam valjda uspeo da je uspavam, da budem adekvatan, da je smirim, da joj kažem da će sve biti u redu. Taj dan je saznala da ima još jedno oboljenje - vaskulitis, propali krvni sudovi. Saznanje da ti imaš tako nešto, sada ja hoću da kažem da ne znam da je li iz te muke tako nešto neko uradio, a ja sam u tom nabijenom osećaju, afektu, svašta mi je rečeno, to prijavio", otkrio je pevač zašto je prijavio nasilje.

"Da sam želeo, mogao sam da je ostavim davno u kakvim aferama je učestvovala. Prijavo sam zvanično nasilje u porodici i zato je izašlo u novinama. Ali mi je najbitnije da nije istina da sam je zatekao da se drogira. Nisam ja samu sebe davio. Bitno da se ona nije drogirala i to mi je važno da kažem, to je istina. Problem je nastao što je nisam umirio. Volim je i dalje kao majku svoje dece", rekao je Marko u Novom jutru.

Marko Bulat je otkrio da još nije jasno da li će da se razveti.

- Njene izjave neću da komentarišem, nisam samog sebe davio, nema veze. Videćemo od ponedeljka da li ćemo se razvesti, danas u razgovoru sa njom, nisam video sa te strane želju da brak opstane. Ja želim da opstane zbog dece i ljubavi i da ona ozdravi, naravno da je volim, ona je majka moje dece. Kada je neko izuzetno bolestan, nezadovoljan time da nije dobar partner, ne može zbog bolesti da pruži maksimum, dođe do ovakvih stvari, mora doći do razumevanja", rekao je za kraj Bulat.

Inače, Marko je pre dva dana prijavio suprugu zbog nasilja u porodici, kojoj je izrečena mera zabrane prilaska i udaljenja iz kuće u trajanju od 48 sati. Svađa između supružnika navodno je počela kada je Marko Mariju nazvao „narkomanom“, nakon što je u stanu pronašao „neke cevčice“, koje je nosio na DNK analizu i koja je navodno utvrdila prisustvo psihoaktivnih supstanci. Tada je Marija to negirala i u besu mu udarila nekoliko šamara, počela da ga šutira i grebe.

