ŠOKANTNO! Karta za Rambov koncert 10.000.000 €, ima i ona od 47.000 €, a plaća se i za KLEČENJE na KUKURUZU iza scene...

Rambo Amadeus (59) za koncert u Tvornici kulture u Zagrebnu nudi posebne ulaznice od 25 evra do blizu 10.000.000 evra.

Strategic Partner Card, ulaznica od vrtoglavih 10.000.000 evra, novom vlasniku donosi 50 odsto svih vaših postojećih i buduće ostvarenih autorskih prava. Kako ste se odlučili za taj iznos?

- Cena karte nastala je na osnovu činjenice da je mnogo mojih svetskih kolega prodalo autorska prava velikim izdavačkim kućama za basnoslovne cifre. Cenu sam procenio na osnovu činjenice da se prava isplaćuju uredno 70 godina nakon smrti autora - rekao je Rambo.

- Moje muzike nema puno u medijima, ali se po privatnim žurkama sluša. Potrebna je implementacija nove tehnologije, što će uskoro doći. Simultano prevođenje tekstova prilikom slušanja napokon će dovesti do mog neminovnog izlaska na svetsko tržište. Nemam nikakvu lažnu skromnost, znam da me samo jezična barijera deli od kvantnog skoka u zanimanju za moj opus. Pitanje je trenutka kad će neko od ozbiljnih izdavača to shvatiti i dati ponudu. Meni pare nakon smrti verovatno neće treba, a sad imam snove koje želim da ostvarim.

Veb stranici agencije za prodaju karata da ulaznica Red button card od 46.467 evra i Strategic Partner Card više nisu u ponudi. Je li ih neko kupio?

- Došlo je do nekog baga, zbog navođenja toliko velikih iznosa, ali je to otklonjeno - rekao je pevač i uskoro pušta još dve linije ulaznica.

Kako kaže, ulaznica Mala pokora omogućava klečanje na kukuruzu iza pozornice.

- Ako se nekad neko ogrešio o Ramba Amadeusa, provukao se besplatno na koncert ili ilegalno kopirao CD, pomislio nešto nepristojno, blasfemično o pesmama, ova ulaznica omogućuje da se okaju gresi direktno pred autorom. Tu puštamo samo 12 karata u opticaj. Na kraju, tu su i oprost ulaznice Tesserae Indulgentiarum, ako ste sprečeni, ne možete prisustvovati koncertu ili ako vas koncert ne zanima, a ne želite da se osećate loše zbog toga, kupovinom ove karte rešavate taj problem.

