MARIJANA MIĆIĆ SKORO 10 GODINA JE SA PARTNEROM, SAD IMAJU I DETE: Voditeljka otkrila kakav im je ODNOS, evo kako se on PONAŠA

Voditeljka Marijana Mićić otkrila je da je zahvalna što pored sebe već duži vremenski period ima divnog partnera, sa kojim, kako kaže, nema problema.

Marijana kaže da posle skoro 10 godina ne postoje stvar koja nervira njenog izabranika.

- Ja imam divnog partnera, i evo, posle skoro 10 godina mislim da ne postoji stvar koja bi mogla njega da isprovocira. On je prosto normalan čovek, i uvek sam ranije govorila da možeš da se zabavljaš sa raznim tipovima, ali je jako važno sa kim ćeš napraviti dete. Jednostavno sam i tada mogla, a i dan danas mogu da potpišem da šta god da se desi sa Milošem, nikada nećemo doći do tih pomoćnih situacija, daleko bilo. Normalna je osoba, ne provocira me i samim tim ja spuštam loptu. Trebalo mi je pet godina, 10, trebaće mi možda još 15, nije važno, da naučim da se ponašam kao on, ali sam sve bolja i bolja, jer je on takav - ističe voditeljka.

- Znači ti provociraš? - dobacila je šaljivo Cakana.

- Naravno! Naišla sam na divnog muškarca koji to ume da izdrži. Priznala sam da je on mene napravio ovakvu kakva sam sada - zaključuje Marijana Mićić u emisiji "Magazin In".

