BILI SU SUPERTEŠKAŠI PA SE OTARASILI VIŠKA KILOGRAMA: Jeli su supice, pili čajeve, a on je REKORDER sa skinutih 109 KG ISTOPILI SE

Mnoge estradne ličnosti kuburile su sa viškom kilograma i počinjale razne dijete kako bi uspeli da svoju liniju dovedu do savršenstva.

Pevačica Lepa Brena uspela je da smrša za šest meseci 17 kilograma i liniju zaista dovede do savršenstva.

- Ujutru sam obično jela jedno ili dva jajeta. Gledala sam da to budu organska jaja. Za ručak je obično bila nekakva posna supa bez masnoće i rezanaca. U stvari to je bila voda u kojoj se samo barilo povrće, a ne kuvalo do besvesti, pa da ne dobijete niti jedan vitamin iz cele priče. Tu je obavezno bilo i neko meso, koje je bilo na grilu ili je bilo kuvano. Za večeru je to bio komad ribe ili mesa, uz salatu– rekla je svojevremeno Brena za „Blic ženu“.

Njenim stopama išla je i pevačica Ana Bekuta, koja je zbog motivacije i rada na sebi odlučila da se otarasi viškova.

Koncept je podrazumevao da je pevačica imala dnevno pet obroka, tri glavna i dve užine, da je jela striktno na tri sata, da nije koristila so, da je kao začine upotrebljavala biber i kukurkumu i to uvek zajedno, da je hranu spremala na maslinovom ulju, a krompir izbacila iz jelovnika, da je svakog dana pila 1,5 litara vode i dosta čaja od rastavića, kao i da je konzumirala mlečne proizvode bez laktoze zbog alergije. Ključan deo Anine dijete bilo je crveno bobičasto voće kojim je započinjala dan, ali i ostale vrste voće sa niskim glikemijskim indeksom (poput kivija) koje smanjuju želju za slatkišima i drže pod kontrolom nivo šećera u krvi.

- Četvrtak je bio detoks dan koji je počinjao standardnim doručkom, a onda sam na svaka tri sata jela ili lubenicu ili ananas. Za tri meseca je otišlo 12 kilograma, ali je posle išlo malo sporije. Otprilike, dva i po do tri kilograma mesečno - ispričala je Ana.

Jedna od najkomentarisajinih transformacija svakako je ona koju je napravila pevačica Ana Nikolić. U javnosti se šuškalo kako je smršala više od 50 kilograma, ali da je za to zaslužna operacija želuca. Međutim, Nikolićeva je ove navode oštro demantovala.

- Dragi moji, da konačno stavim tačku na sve spekulacije - za moj gubitak kilograma i sadašnju figuru zadužene su isključivo tablete za mršavljenje, u kombinaciji sa treningom, kod kuće i kod mame u studiju - napisala je Ana na društvenim mrežama.

Mnogi poznati hvale kako su uspeli za jako kratko vreme da skinu veliki broj kilograma. Među njima su fotograf Dejan Milićević, pevač Darko Lazić i pevačica Indira Aradinović Indi. Oni su se odlučili za novi trend, smanjivanja i operacije želuca.

- Probao sam sve žive dijete i tablete za mršavljenje, ali sve je imalo jo-jo efekat i kilogrami su mi se vraćali. Išao sam i kod najboljih nutricionista na Balkanu, ali pomoći nije bilo. Imao sam 143 kilograma i zbog toga su me bolela kolena i teško sam ustajao. Kuma mog druga uradila je operaciju smanjenja želuca i kada sam video njene rezultate, odlučio sam se i ja na taj korak - rekao je Dejan Miličević.

- Morao sam pet dana pred operaciju da jedem laganu hranu. Ceo zahvat trajao je oko dva sata i zahvaljujem se osoblju bolnice koje je sve vreme vodilo brigu o meni - rekao je on pa nastavio:

- Nakon operacije sam nedelju dana jeo samo supice, pio vodu i čajeve. Zatim sam prešao na pasiranu hranu, a sada sam već počeo normalno da se hranim - kazao je poznati fotograf.

Slična situacija je bila i kod pevača Darka Lazića, koji je takođe smanjio želudac. Darko Lazić je dugo kuburio sa viškom kilograma, koji su mu u jednom trenutku i ugrozili život. Uz pomoć posebnog režima ishrane uspeo je da smrša čak 109 kilograma, a danas ima liniju manekena.

- Do juče sam smeo samo supu proceđenu, četiri kašike i to je kraj. A od juče kašice za bebe. Zamišljam da je kašica slaninica", rekao je jednom prilikom pevač.

I pevačica Indi Aradinović je jedna u nizu koja je u odlučila da smanji želudac, ali njene komplikacije su bile na ivici života i smrti. Pevačica se borila sa brojnim problemima, ali iz svega je izašla kao borac.

- Ja sam rešila da brzo i lako rešim svoj problem, tako što ću otići pod nož i nažalost, desilo se da je od prve operacije krenulo sve onako komplikovano... Prošla sam jedan ozbiljan vid borbe za život. Svaka hirurška operacija nosi svoje posledice i opasnost, ja spadam u najkomplikovaniju situaciju, koja se meni desila... Desila se povreda pankreasa. Pankreas, svi znamo da je najvažniji organ, da je najviše potreban... On je počeo da pravi problem u organizmu, da kači slezinu koja se upalila i koja se tokom druge operacije morala odstraniti. Dakle, ja nemam jedan organ više u sebi! Što se želuca tiče, nemam više sliv želuca, nego kombinaciju sliva i bajpasa... A bajpas rade samo ljudi koji su ekstremno ugojeni i kojima ekstremno treba da skidaju kilograme, tako da je važno samo bilo da se ja spasim u tom momentu - ispričala je Indi u emisiji „Amig Show“.

Pevačica Krstinja Matanović pre dve i po godine imala je 162 kilograma, a onda je rešila operacijom da smanji želudac i smršala je 92 kilograma Krstinja je drastično je smršala, pa je nedavno morala ponovo da ode na operaciju, ovog puta kako bi joj skinuli višak kože. "Zvezda Granda" priča za Informer da se iznenadila kad je juče stala na vagu, koja je pokazala da ima 70 kila!

- Imala sam 162 kilograma, a sada imam 70! Volela bih da smršam još samo nekoliko kilograma. Operacije smanjenja želuca i zatezanja kože bile su teške i obe su, hvala Bogu, bile uspešne! Uklonili su mi dosta kože, ne znam tačno koliko, a oporavak je bio težak... Pratila sam savete doktora i zato nije bilo greške. Sada jedem sve, ali mnogo manje, a najviše volim čorbice i voće - priča Krstinja i dodaje da se ne kaje što je išla pod nož: - Nisu lake operacije, ali kada vidim rezultat, zaboravim na sve! Sada, posle dve i po godine i dve zahtevne operacije, postajem svesna koliko sam uradila i koliko sam sada srećnija! Sijam na svakom polju i daj Bože da tako i potraje!

1 / 9 Foto: Printskrin / You Tube

Miljana Kulić , posle operacije želuca, smršala je 22 kilograma, a pre nego što je otišla na operaciju želuca i posle svih zdravstvenih komplikacija, Kulićeva je imala više od 100 kilograma. Međutim, rijaliti učesnica posle operacije u Turskoj jedva je izvukla živu glavu. Više od mesec dana borila za život posle operacije. Naime, posle operacije u Turskoj, Miljani je pozlilo 31. jula, kada je hitno operisana u Nišu i izvađena joj je slezina. Budući da se njeno zdravstveno stanje zakomplikovalo, hitno je prebačena u Urgentni centar u Beogradu.

1 / 8 Foto: Pritnscreen/Paparaco lov

- Osećam se odlično. Ima još par stvari koje moraju tu da se koriguju, ali sve ide onako kako treba. Smršala sam 22 kilograma za mesec dana. Bolje mi je, dobro se osećam. Međutim, ne smem da ulazim u Zadrugu, ni da razmišljam o tome dok sve ne bude u redu - rekla je Miljana tada, koja je ponovo učesnik rijalitija.

