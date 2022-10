ZBOG NJEGOVIH TRIKOVA SVIMA SU PADALE VILICE, RADIO JE SA MINIMAKSOM: Big Lale otkrio kako je postao mađioničar, evo šta sad radi

Lazar Antić, mađioničar poznat pod nadimkom Big Lale progovorio je o svojoj karijeri, kao i poznanstvu sa pokojnim Milovanom Ilićem Minimaksom.

On je odmah rekao da je svojim poslom počeo da se bavi iz hobija.

- Ja sam iz hobija počeo time da se bavim... Bio je čovek koji je to loše radio. Sa 17 godina sam bio čarobnjak. Imao sam solističke nastupe po selima oko Jagodine. Ja sam rekao da bude Lale. Mama je rekla Veliki Lale. Italijan jedan me je našao i pitao me da idem u Milano. Menadžer me pitao šta to znači ''Veliki'', onda mi je rekao da ću biti Big Lale - otkrio je Lale i progovorio o prijateljstvu i saradnji sa sa pokojnim Milovanom Ilićem Minimaksom.

- Mnogo pre 'Maksovizije' smo se upoznali. Između te dve devojke je bio Mića Minimaks. Ja sam bio u šoku, ponudio je da potpišemo ugovor. Kad sam izveo prvi trik, već je bila puna kancelarija. Kad sam izveo deseti trik, pali su, odmah su mi dali da potpišem ugovor - kaže Big Lale.

- Danas sam ja jedan čovek u penziji, koji ima divnu porodicu. Svako je u svom fahu uspešan. Žena mi je pedagod, vaspitač. Ja se brinem o specijalitetima koje oni vole - poručio je Big Lale u "Premijeri".

