ZORANA PAVIĆ IMALA PROBLEM SA MAFIJOM DEVEDESETIH: Pevačica ispričala nepoznate ŠOK detalje, mogla je da joj LETI GLAVA

Pevačica Zorana Pavić progovorila je o problemima s mafijom, koje je imala devedesetih, kada je išla u Toronto da peva, a gazda-mafijaš nije hteo da joj da ceo honorar.

Ona je tada, kako kaže, poludela, skočila je na njega i besno mu rekla da samo preko nje mrtve može da joj ne isplati ugovorenu sumu, ne razmišljajući da je mogla da joj leti glava zbog toga.

foto: Kurir televizija

- Imala sam jednu situaciju, koja je mogla mnogo da me košta, a ja nisam bila svesna toga. Devedesetih sam pevala u Kanadi jedan vikend. Išlo se preko Budimpešte, bilo je vreme sankcija, pa nisu leteli naši avioni. Išli smo kombijem do Pešte, pa od Pešte čekate let za dalje. Putovala sam za Toronto. Kasnio je let u tranzitu sedam sati. Srela sam tada i Brenu, Željka Samardžića, koji su imale ranije letove. U Toronto sam stigla u pola deset. Stigla sam da se spremim i budem na sceni u 23 časa - prisetila se Zorana za 'Balkan info' i nastavila da priča:

- Bez obzira na sve muke, završava se nastup. Sve je bilo puno. Gazda diskoteke koji se bavio raznim stvarima očigledno je gledao mnogo filmova, ali ne visoke produkcije. Sedi s dva lika i kaže meni: "Ti si kasnila, onaj honorar koji smo se dogovorili, nema šanse da dobiješ. To će se prepoloviti."

foto: Ognjen Topalović

- Poludela sam, mogao je da bude i serijski ubica preko puta mene, ja sam rekla: "To ne dolazi u obzir. To zaboravite." Mogla sam ko zna kako da prođem zbog toga. On me gleda, mislio je ko zna ko stoji iza mene. Zabezeknut je bio. Pevala sam još dva dana kod njega. Ujutru dolaze po mene, voze me na aerodrom njegovi ljudi i tek tada treba da me isplate. Da bih malo pojačala, kažem: "Mobi Dik dolazi za tri nedelje. Znate da je on moj producent. Da bi došao, on mora da zna da je sa mnom bilo sve korektno." Nakon toga sam bila isplaćena. Mobi Dik ipak nije otišao, pa su mi moji drugari rekli: "Joj, teško tebi ako ovaj dođe u Beograd, pa te nađe." Nisam se bojala. Evo pozdravljam ga ovim putem - zaključila je.

Kurir.rs

Bonus video:

01:00 ZORANA PAVIĆ BRUTALNO ISPROZIVALA POZNATU GLUMICU: To je takav namćor da sam ja ostala šokirana, a svi je znaju KAO ZABAVNU!