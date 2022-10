ERA VAŽI ZA NAJVEĆEG ŠVALERA NA ESTRADI, A OVO NIKAD NIJE SMEO! Šokirao priznanjem, pa otkrio: Pokojni Bora mi je uzimao žene

Pevač Era Ojdanić oduvek je važio za miljenika među pripadnicama nežnijeg pola, a njegov pozitivan stav je ključ uspeha u osvajanju dama.

- Žene se lože na moj šarm, na moju harizmu i pozitivnu energiju. Barem je tako bilo do sada, e šta će biti posle ove zlatne plakete koju sam dobio, videćemo…- rekao je Era sa osmehom.

Ojdanić slovi i za najvećeg švalera na estradi, mada se uvek nađu oni koji smatraju da su to samo pevačeve lovačke priče.

- Ma to su teški lažovi! Ja sam od prvog dana veliki ljubimac lepih i zgodnih devojaka i žena, oni to znaju nego su ljubomorni. Nikada nisu mogli da uhvate i da smuvaju ribu koju sam ja. Jedina konkurencija mi je bio moj saborac, pokojni Bora Drljača. Na onu na koju ja krenem čim se on pojavi, skine mi je - otkrio je pevač, a zatim priznao da mu izuzetno nedostaju druženja sa kolegama kakva su nekada postojala.

- Nema više tog druženja i tih sedeljki, pijanki, ni te muzike koja bi mogla da te zazdrži do ranih jutarnjih časova, ali ja se ne dam - poručio je sigurno Ojdanić, a mnogi su se iznenadili zbog izjave da nikada nije bio u ljubavnom odnosu sa koleginicom.

-Ja moje koleginice iziuzetno cenim i poštujem. Nikada nisam pokušao, niti mi je palo na pamet njih da muvam- priznao je Era.

