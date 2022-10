ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Drčna i Svirač pred razvodom, Roker preoteo sestriću stan!

Zdravo, dragi moji, opet moram da konstatujem da nam je javna scena nikad dosadnija, bez događaja, svađa, čarki i skandala, iako smo rekorderi po tome što imamo najviše poznatih ličnosti u svim sferama društva. Ali to, naravno, ne znači da vam za ovu kolumnu nisam pripremila tračeve.

Pa odmah da krenemo o temi koja je aktuelna po kuloarima danima, a tiče se razvoda Drčne i Svirača. I ptice na grani znaju da to između njih nije ni bio brak, već sporazum, ali jeste malo čudno zašto su odlučili da se raziđu kad je oboma odgovaralo da glume srećan par dok sa strane rade šta žele. Izgleda, kako mi rekoše moji doušnici, da se Drčna zaljubila u nekog momka, znatno mlađeg od nje, a na sve to i on je imućan, pa nema prepreka da bude s njim. E, kad je rekla Sviraču da planira život s novim izabranikom, nastao je problem jer je on to nikako ne može da prihvati. Srušiće mu imidž, što je njemu najvažnije, pa evo već nedeljama traje natezanje između njih dvoje - da li će i kako da se razvedu. Ovo vam pišem da se ne iznenadite ako za koji dan vidite neko njihovo zajedničko saopštenje u kojem će potvrditi rastanak.

Koliko je Roker nisko pao, ja sam se zaprepastila. Nije da sam imala neko mišljenje o njemu, jer je očigledno da je nevaspitan i nekulturan, ali kad sam čula kako se ponaša prema najbližim srodnicima.... Šokirala sam se. Uspeo je da preotme stan od sestrića na kvarno, potegao je neke veze i ko zna šta sve, tako da je ovaj nesrećnik ostao bez nasledstva. Koliko sam shvatila, Roker je nakon smrti majke prekinuo kontakt s naslednicima svoje sestre, koja je takođe umrla, i to bez ikakvog povoda. Izgleda da je falsifikovao potpis na dokumentu, dok mu je majka još bila živa, a po kojem mu je ona taj stan prepisala kao poklon. Vrlo jadno i pokvareno, složićete se.

Iz vrlo pouzdanih izvora saznala sam da je Krojačica rasturila brak rođenoj ćerki tako što je bila u šemi sa zetom. To se sve dešavalo pre mnogo godina, a kad je njena naslednica saznala za to, odmah je napustila muža i prekinula svaki kontakt. Kasnije su uspele da izgleda odnose, ali nikad se to nije vratilo na staro, više imaju poslovnu komunikaciju.

Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

