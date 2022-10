PEVAČ BIO PRAVI ZAVODNIK, PA SE POVUKAO SA JAVNE SCENE: Ivan Zak otvorio dušu o karijeri, pevačicama i BAHATOSTI na ESTRADI

Pevač Ivan Zak nakon medijske ilegale otvorio je dušu. On je svojevremeno bio 'kazanova estrade', mnoge pripadnice lepšeg pola su ludele za njim, a onda je preko noći odlučio da se povuče sa estrade.

Pevač je progovorio o svim teskobama sa kojima se suočio, kao i da li su mu kolege podmetale novu tokom njegove karijere.

- Pre korone sam se povukao, imao sam veliki broj koncerata, nekako sam se, ne umorio, ali sam osetio malu vrstu prezasićenja, pa mi je taman došla korona da odmorim i da skupim snagu da se skoncentrišem, pa se izrodila saradnja sa Bobanom Rajovićem i drago mi je, dugogodišnji smo prijatelji, ljudi osećaju tu energiju...

Da li si osetio to da su ti kolege podmetale nogu tokom karijere?

- Možda i jeste, to je dobro pitanje, a možda ja ni ne znam, ne znam za takvo iskustvo da mi je kolega podmetao nogu, ali kada bih to znao, obračunao bih se sa tim - govori Ivan, pa otkriva i da li su mu kolege bacale crnu magiju:

- Nisam ni razmišljao o crnoj magiji, nekako imam svoj stav, ne želim da me se dotiču loše stvari, ne dam blizu, mislim da se tako i treba čovek postaviti, ako razmišljaš o tome, to ti se desi. Ja se plašim banalnih stvari, visine, ali ne sada da se plašim magije, uroka, to mislim da sam puno jači od toga.

Na šta nikad ne bi pristao u karijeri da bi bio popularan?

- Teško je to reći! Mi umetnici, pevači nekad toliko smo predani tome, ja sam sam sebe uhvatio iks puta da sam rekao da ne bih napravio neke stvari, pa sam preko noći odlučio da hoću, menjao sam muzičke žanrove, ne treba postojati ograničenja.

Ženska populacija je ludela za tobom, a koje su pevačice želele da prođu kroz tvoj krevet?

- To stvarno ne znam, zaista. Za mnom, ja ne znam, nisam imao to iskustvo, sada ste me zatekli. Ja sam kroz karijeru imao obožavateljke koje su obilazile oko kuće, neko te voli, to je normalno, pa te počne voleti više nego pevača. To je normalna stvar. Ostavljale su mi stvari, poruke, pisma, danas su ta pisma prešle na društvene mreže, pa dobijam poruke. Bude mi simpatično kad se neko zbuni, pa neka cura kad sroči poruku, pa vidiš da te toliko voli, ali nije znala kako bi napisala poruku. To mi je bilo simpatično, ali iskustva sa koleginicama nisam imao.

Da li si završio sa obožavateljkom na "jednu noć"?

- Sa obožavateljkom nisam, mora postojati granica, nemam dobro mišljenje o tome, moraš nekoga ipak upoznati da bi bio sa tom osobom, to je za mene ispravno. Bilo je puno zgodnih cura, kada su došle, ali uvek sam imao ručnu i kočnicu da se savladam, da ne dođe do nečega, ne poznaješ tu osobu, da mi se karijera desila ranije, možda bih toga i bilo, a ovako, ali na kraju sam zahvalan Bogu što mi se karijera nije desila ranije, jer bi bilo dosta grešaka, jer sam ovako svestan posledica. Možda bi neko i pokušao od kolega, ali nije mogao, jer si dovoljno svestan da sa nepoznatom osobom, ne možeš da legneš.

Bahato ponašanje poznatih ličnosti je danas sve učestalije, kako gledaš na to?

- Loše gledam na bahatost, postoji doza do koje to treba biti i simpatično je, nekad možda imaš loš dan, ali mora postojati neka doza granice, moraš biti svestan ako si pevač, da nisi Bog i da nisi kralj svemira, nego si tu, imaš tu privilegiju da radiš ono što voliš, publiku treba čuvati, jer ih je teško dobiti, a lako je izgubiti, tu treba biti odmeren.

