"DA LI JE MOGUĆE DA JE TOLIKA BOMBA?!" Tina Ivanović u 47. godini ima telo za medalju, sad pokazala atribute u PINK BIKINIJU! FOTO

Pevačica Tina Ivanović napravila je pravi 'bum' svojom novom fotografijom u bikiniju.

Ona je pokazala svoje atraktivno telo na društvenim mrežama i atribute stavila u prvi plan.

Na sebi je Tina imala pink bikini, a ispod fotografije dobila je mnoštvo komentara, posebno od jačeg pola.

Ljude je posebno začudilo to što pevačica ima 47 godina, a izgleda mnogo mlađe.

Inače, jednom prilikom je Tina progovorila o suprugu Zvezdanu.

- On je jedan gospodin i džentlmen pre svega, zna da me iznenadi. Mnogo puta sam se iznenadila. Ja uvek kažem da mene sitnice osvajaju, a neke stvari koje je on uradio su me oduševile. Pošto je on mnogo vredan čovek, voli da kosi travu, napravio je jednom srce od trave i slovo T. Pozvao me je samo da izađem na terasu, onda sam imala i šta da vidim. Preko cele poljane srce i slovo T - ispričala je pevačica.

