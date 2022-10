UDAJE SE TEODORA DŽEHVEROVIĆ: Evo kad staje na ludi kamen sa KOŠARKAŠEM, jedna želja joj se neće ostvariti

Pevačica Teodora Džehverović (25) je rešila da posle dve godine veze izgovori sudbonosno "da" košarkašu Ninu Čelebiću (31)!

Džehverovićeva je želela da svadbu napravi do kraja godine, ali nije stigla sve da organizuje, pa će na ludi kamen najverovatnije stati na proleće 2023.

- Planiram svadbu! Ove godine neću stići da se udam jer su ostala još dva meseca, pa nemam dovoljno vremena da sve organizujem. Nino i ja smo u ozbiljnoj vezi i normalno je da pričamo o venčanju. Sklapamo kockice šta ćemo i kako ćemo, još ne mogu da otkrivam detalje... Još nemamo tačan datum, ali svadba će se sigurno desiti - priča Teodorar, a na pitanje da li će se "udati na prazan stomak", kratko odgovara: "Rano je za bebu"!

Pevačica kaže da je pored Nina našla sve o čemu je maštala.

- Imam normalnog momka! Nino je za mene najdivniji muškarac na svetu, volela bih da budemo zajedno do kraja života! - kaže Teodora.

Čelebić se prošle godine preselio u Brazil zbog košarkaške karijere. Pošto su dugo bili razdvojeni, bilo je nagađanja da su raskinuli, ali Teodora tvrdi da njihova ljubav nikad nije bila na ispitu.

- Nino i ja smo neko vreme održavali vezu na daljinu i to je bio veliki izazov za nas. Čim se nas dvoje ne pojavimo zajedno na nekom javnom događaju, priča se da smo raskinuli! Ranije bih poludela, ali sam ojačala, više me ne pogađaju takve priče. Dese mi se momenti kada mi svega bude preko glave, mogu i ja nekad sama da izađem, imam i ja pravo da se napijem, da dam sebi oduška... Moj posao i život su turbulentni, ranije sam se opterećivala svime, ali sam napokon shvatila da ne mogu o svemu sama da odlučujem, to nije zdravo. Sada se trudim da imam dovoljno slobodnog vremena samo za sebe - iskrena je pop zvezda.

Ima udvarače Neki muškarci se ne obaziru na to što Teodora ima momka, pa joj često prilaze i muvaju je! - Okej sam po tom pitanju. Kad mi dođe preko glave, kažem im: "Ej, ljudi, nisam raspoložena", ali to im kažem na lep način, nisam bahata - završava priču Džehverovićeva.

