"JA SAM BOG I BATINA MAJI" Čorba siguran da je on njen BROJ JEDAN, da sa Bilalom samo gubi vreme: Bićemo zajedno na KECA!

Bivši rijaliti-učesnik Milan Janković Čorba, iako nije planirao da uđe u "Zadrugu 6", sad razmišlja o tome jer, kako kaže, ne prođe ni dan, a da ga Maja Marinković ne spomene, te ističe da je niko u Beloj kući ne radi, čak ni Bilal Brajlović, s kojim Maja, prema zadrugarovim rečima, samo prekraćuje vreme do nekog konkretnijeg.

foto: Printscreen/RedTV

- Maja, otkad je ušla, ne vadi me iz usta. Ja sam njen bog i batina. Stalno me pominje i upoređuje druge sa mnom, govori im da moraju biti disciplinovani kao ja. Onda je rekla: "Mene ne radi ništa kod nekog lika tamo s kojim se nešto muva, mene radi samo Cica, svi znaju ko je Cica, naravno."

Ako opet uđem, bićemo zajedno na keca. Ja znam Maju, možda čak i najbolje od svih njenih bivših partnera, ona bi bila najsrećnija kad bi se ja pojavio tamo, to tvrdim sto posto. Ona bi sa mnom pristala na sve, prijateljstvo, vezu, sve što bih tražio od nje. Ja sam dokazao da je Maja sa mnom ona prava Maja, dok je drugačija bila s drugima jer su oni kod nje izazivali bes, ljutnju, ogorčenost.

foto: Nenad Kostić, Printscreen/Zadruga

Da li su tipovi poput Marka Markovića i Bilala Brajlovića Majini tipovi muškarca, ima li ona uopšte tip muškarca koji je privlače?

- Maja je navikla da bude u centru pažnje, da bude aktuelna i da se priča o njoj. Od onih muškaraca kakvi su tamo ona izvlači najbolje koliko može da izvuče, nije neka ponuda, moram priznati. Maja je uvek aktuelna i dok bude u rijalitiju, biće tako. Kao što je nekad bila Stanija, sad je Maja, posle Maje će isto doći neko ko će poslati Maju u istoriju. Stanija je već otišla u istoriju.

Šta se desilo s tvojim i Matorinim prijateljstvom, je l' i ono otišlo u istoriju?

- Ona na kraju nije ispala prijatelj, postala je nepoverljiva i pukli smo. Ja sam bio s Jovanom Tomić Matorom i Borom Santanom baš veliki drugar, više nisam ni sa jednim od njih. Udaljili smo se skroz, nismo bliski više. Matora me povredila kad mi nije poverovala da nisam flertovao s Mc Aleks, posle mi se javila jer je shvatila da sam bio iskren, ali ja nisam hteo da joj dam više prostora, završili smo. Nažalost, gotovo je.

Mnoge učesnice "Zadruge 6" su ti se javljale, htele pošto-poto da se za njih sazna, šta su ti sve predlagale i jesi li odoleo?

- Stalno su mi se javljale te devojke i nudile mi razne kombinacije, afere, flertove. Bilo je svega, ne kažem da sam ja sad neki šmeker zbog toga niti da sam sebi dozvolio nešto s takvima, nije to za ponos, ali je jadno šta te žene rade da bi dospele u javnost. Nijedna nije bila vredna moje pažnje. Što se tiče devojaka u "Zadruzi 6" nisu mi ništa posebno. Iskreno što se tiče i žena i nekih priča mislim da su "Zadruga 4" i "Zadruga 5" bile bolje, sad se ne dešava ništa.

foto: Printscreen/Zadruga

Interesantno je da su te spominjali i oni koji te nikad nisu upoznali poput Ivana Marinkovića?

- Da, slali su mi neke linkove gde me pominjao u kontekstu Maje Marinković. Ne znam zbog čega me uzimala u usta osoba koju ja nikad video nisam jer se mi ne znamo lično. Ja se ne družim sa ljudima iz rijalitija, realno, ne živim to što oni žive, ne ulazim u te priče - zaključuje Milan.

kurir.rs/s.telegraf

Bonus video:

10:45 Maja Marinković dala izjavu u policiji