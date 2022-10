"MNOGIM ISKUŠENJIMA SAM ODOLELA, NIKAD NE BIH PREVARILA MUŠKARCA!" Tamara Đurić brutalno iskrena, otkrila kako vaspitava ćerku!

Starleta Tamara Đurić progovorila je o svom privatnom životu, i tom prilikom se dotakla ćerke Tamare.

Đurićka kaže da će svoju ćerkicu Tamaru naučiti da bude dobar čovek i da u životu ceni prave vrednosti kojima su nju naučili roditelji.

- Mene su moji roditelji učili na odanost, vernost, dosojanstvo i čast. Postoje principi kojih se ja u životu nisam nikada odrekla. Živim po svojim principima i drugačije ne bih znala, a sada da li su oni vrednovani ili nisu mene to ne zanima, ja ih se držim- rekla je Tamara.

Ona ističe da je za dete važno da živi u zdravom okruženju koje može stimulativno da utiče na njihov rast i razvoj.

- Deca treba da rastu u ljubavi i zdravom okruženju, normalnoj sredini. Naša država i Beograd daje puno mogućnosti, sami biramo kako ćemo usmeriti našu decu. Grad nudi dobro i loše, na nama je da izaberemo - istakla je voditeljka.

Atraktivna crnka kaže da svaki dan odoleva iskušenjima i tvrdi da nikada ne bi mogla da pređe preko prevare.

- Mnogim iskušenjima sam odelela do sada u životu, jer ako im ne odoliš budeš poročan, nečastan i nečovek. Život je pun iskušenja koji se moraju na pravi način izbeći. Ne znam da li bih oprostila preveru, možda i bih. Verovatno ako nekog puno voliš, možeš da mu oprostiš, ali ne znam da li možeš nekog da voliš posle prevare. Nije meni ta strast sve ono što oduzima poštovanje, ima raznih vrsta izdaja koje možeš da doživiš u ljubavi, braku pa čak i u prijateljstvu. Kada bih prevarila muškarca, ne bih više mogla da budem sa njim, a isto tako ne bih mogla da volim muškarca za kog znam da me je prevario, do sada nisam bila u takvoj situaciji - ispričala je Tamara.

Tamara ističe da žena nakon porođaja može da ostene poželjna i lepa, samo ako vodi računa o svom mentalnom zdravlju.

- Žena ne može da ostane poželjna, ako ne voli dovoljno sebe. Najvažnije je da vodi računa o svom mentalnom sklopu, detetu i sebi, a najmanje o izgledu. Fizički izgled je ono što nas privlači, ali ne može da nas zadrži. Žena mora da bude zadovljna sa sobom u svim životnim aspektima i onda kada je privlačna sebi i drugima je -ističe Đurićka.

Bivša učesnica rijalitija kaže da su današnje devojke postale lako osvojiva tvrđava i da su se nekada cenile prave vrednosti, kao i da bi se osvojilo nečije srce bio je neophodan trud, a sada samo novac.

- Volela bih da se vrate oni sistemi vrednovanja ljudi kao što je bilo nekada, nije sve devijantno, jer si u prilici da sam biraš. Činjenica je da je sve sada na dohvat ruke, a ranije si trebao da se potrudiš da bi neku devojku izveo na ručak ili piće. Sada to može da se plati i ne traži se broj telefona, jer se svi muvaju preko društvenih mreža, niko nikoga više ne upoznaje. Kako je krenulo, počeće ljudi i ljubav da vode virtualno - zaključila je.

