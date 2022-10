KARAMBA: Nakon duže pauze Zabranjeno pušenje konačno u Beogradu i Novom Sadu!

Legendarni bend predvođen Sejom Seksonom nastupiće 2. decembra u Zappa Bazi u Beogradu, a dan kasnije u SKCNS Fabrici u Novom Sadu

Nakon duže pauze, jedan od najpopularnijih ex-YU bendova održaće koncerte u Beogradu i Novom Sadu i uživo predstaviti novi dvostruki album „Karamba!“, objavljen u junu ove godine.

foto: Vedran Tolić

- U Beogradu smo svirali pre četiri, u Novom Sadu pre dve godine, što je više nego dovoljno da se jako uželimo naše publike. Nadam se da je ova emocija obostrana, i da ćemo svi zajedno uživati na koncertu na kome ćemo predstaviti album „Karamba!“, kao i best off naše gotovo četiri decenije duge karijere. Biće to prilika da čujete svoje omiljene pesme, kao i one koje će vam uskoro postati omiljene – kaže frontmen benda Sejo Sekson.

Koncert u Beogradu biće održan u novom gradskom prostoru za svirke „Zappa Bazi“, u Beton hali, dok će u Novom Sadu Pušenje nastupiti u okviru Zimskog Blokstok festivala, u kultnoj SKCNS Fabrici.

foto: Vedran Tolić

Ulaznice za oba koncerta su u pretprodaji, u Beogradu u Zappa Baru (Kralja Petra 41), a u Novom Sadu preko Gigstix prodajne mreže. Karte možete kupite ovde.

foto: Vedran Tolić

Zabranjeno pušenje objavilo je u junu ove godine dvostruki album „Karamba!“ sa 16 novih pesama, i nastavilo u duhu sopstvene tradicije - putem beskompromisnog rokenrola, odsviranog srcem i dušom onih koji su se davno, kako i kažu u jednoj od pesama s novog albuma, zakleli na “polovni Fender i napuknuti Shure”.

foto: Vedran Tolić

Album je koncertno promovisan 1. oktobra u prepunoj zagrebačkoj Hali, na kojoj je oko 2.000 ljudi punih tri sata uživalo u svirci svog omiljenog benda, i horski ih pratilo u pevanju nezaboravih hitova „Pišonja i Žuga“, “Zenica Blues”, “Karabaja”, “Jugo 45”, ali i prvog singla sa albuma „Karamba!“, „Ekrem“, koji je stekao veliku naklonost publike.

Zabranjeno pušenje - Ekrem (spot) - 2022

Promo tekst