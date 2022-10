VELIKA INTIMNA ISPOVEST LEPE LUKIĆ Ima 3 penzije, novac troši na ODEĆU, macu zove ĆERKOM: Presvisla bih da joj se nešto desi!

Pevačica Lepa Lukić priznaje da je u životu zaradila dosta novca, ali i da ga je isto tako potrošila.

Smatra da neće imati reprizu života i zato živi punim plućima jer ne planira da kupuje nekretnine zato što ih, kako kaže, sigurno neće nositi sa sobom u drugi život.

foto: Printscreen/Premijera

- Šta je pametno u životu? Imaš jedan život. Pametno je da imaš novca da ne škripi u životu. Treba živeti jer novac je za trošenje. Nisam za stavljanje novca u slamaricu. Nemam dva života pa da kažem: kad umrem biće repriza života. Niti imam decu, niti imam unuke da se zabavljam sa njima. Trošim pare, ali imam guber koliko treba da se opružim. Nisam ni luda da potrošim sve i da nemam od čega da živim. Imam jedan četvrosoban stan od 100 i nešto kvadrata, sa terasom oko 150. Šta će mi više od toga? - kaže Lepa, pa dodaje:

- Imam ženu koja dolazi svaki mesec da mi održava grube radove u stanu, za ostalo sam ja zaslužna, jer želim da budem pokretna i da radim u svom stanu. Neću da se ne krećem. Imam sve što mi srce poželi. Da budem pametna i da ulažem u nešto. Kada zažmurim, gde će to sve? Imam unuke od bratanca, živim za njih. Koliko dajem sebi, toliko dajem i njima. Stižem da užu porodicu izdržavam. Bratancu sam finansirala restoran koji je držao sa svojom decom. Svi su se zaposlili, imaju dobre poslove.

foto: Ana Paunković

- Trošim najviše na garderobu. Došla sam iz sirotinjske porodice i bila sam željna svega. Odem na desetak dana na turneju u Nemačku, potrošim sve na garderobu, sednem u avion i onda se kajem - smatra pevačica koja ima tri penzije: nacionalnu, srpsku i kanadsku.

- Imam tri penzije. Jedna je nacionalna, jer sam dobila status istaknutog umetnika. S druge strane imam srbijansku koju sam dobila za 35 godina radnog staža i 55 godina života. U Kanadi nisam trčala za penzijom. Tamo sam se udala, a na osnovu svega toga sam dobila penziju. Muž mi je umro pre tri godine, ali nisam uzela njegovu penziju, već na osnovu toga što sam dobila kanadski pasoš. Uz tu udaju sam dobila i penziju. Nisam luda da je bacim ako je ona došla. Pored toga, imam stalno nastupe. Dok pevam, ja sam živa i radim ono što volim - poručuje kraljica narodne muzike kojoj se još uvek udvaraju muškarci.

- Još uvek mi se udvaraju muškarci, ali ja gledam preko njih. To više nisu godine za tako nešto. Ne treba mi da se budalim po Srbiji. Ne vidim sebe više kao zaljubljenu osobu. Ne interesuje me to. Sve je ljubav, ne mora da bude partner samo ljubav - ističe pevačica za koju kažu da joj glas nije ostario.

foto: Kurir

- Ne mogu da sačuvam glas ako od Boga nije dato. Isti tonalitet pevam kao i pre 50 godina. Od Boga sam dobila postavljen glas, najvažnije je kada je to prirodno dato. Pokojni Novica Negovanović me je u to vreme odveo kod nekog profesora kako bi mi postavio boju glasa, međutim kada me je taj profesor čuo, on je rekao: “Sve što bih uradio, ja bih pokvario. Vama je od Boga postavljen glas. Nema tu ništa da se radi“. Nikada nisam pevala s naporom i nikada mi se nisu pojavljivale žile na vratu. Prirodno ne pravim grimase i zato imam manje bora. Mogu da ne spavam dva dana i dve noći jer kad pevam nisam umorna. S druge strane, ima dosta njih koji pevaju na plejbek. Ako narod plaća, neka naplate i 30.000 evra kada narod dozvoljava da sluša pevača na plejbek. Što on onda da ne uzme pare? - kaže Lepa i dodaje:

- Ja nikada u životu na nastupu nisam pevala na plejbek. Mislim da bi me publika tukla kada bih otpevala nešto što nije uživo. Nedopustivo je da se nastupa na plejbek. Mogu tamo da kmeče koliko god hoće, ali to je strašno. Odjednom imamo 200.000 pevača kojima se pegla boja glasa u raznim programima. Tako može da peva i moja baba Živana - kroz osmeh ističe pevačica i za kraj otkriva da se lepo provela u Kanadi, gde je nastupala pet vikenda zaredom.

foto: ATA Images

- Pevala sam kod Milana u Hamiltonu, ali i širom Kanade. On zna da dolazim svakih šest meseci u Kanadu i samim tim me uvek pita da li želim da pevam. Zamolio me je da ostanem mesec dana, pevala sam pet vikenda, svaki petak i subotu. Pevala sam zajedno sa pevačicom Sani i Milanom koji svira. Bilo je lepo i zadovoljna sam što me se publika poželela. Voli me narod, donose mi cveće, poklončiće... Imaju veliko poštovanje prema meni. Lepo su me ugostili u Kanadi, organizacija je bila sjajna - zaključuje Lepa Lukić.

Lepa ne krije da je ostala i dalje u dobrim odnosima sa uhapšenim šoumenom Bojanom Jovanovskim, poznatijim kao Boki 13, s kojim se družila u rijalitiju.

- Družili smo se godinama. Iznenađena sam time što je napravio. Čula sam se par puta s njegovom majkom, ali ne tako često. Zvao me je i Boki nekoliko puta iz zatvora, imao je pravo na poziv. Okrenuo me je preko Vibera, ali ne želim o tom lošem događaju da pričam s njim. Ne želi ni on, a ni ja. Uvek tu temu zaobiđemo preko telefona. Izbegavam o tome da pričam, pa i on to oseti.

foto: Ana Paunković, Printscreen/ Youtube

Lepa nema direktnih potomaka, ali zato mačku i lutku Milicu, koju je ponela iz "Velikog brata", gleda kao ćerke.

- Volim životinje. Ljubav mi je maca, imam je devet godina. Čini mi se da bih pre prežalila čoveka nekog nego macu. Presvisla bih da se mojoj maci nešto dogodi. Uvek joj tepam 'ćerko moja', 'lutko moja'... Maca se ponaša kao čovek. S druge strane, imam lutku Milicu koja ima počasno mesto u mojoj sobi. I dan-danas je imam iz rijalitija 'Veliki brat'. Maca bude ljubomorna kada lutku uzmem u ruke. Ne volim da živim od uspomena, ali mi je Milica bila rak-rana u 'Velikom bratu'. Iskukala sam dušu da mi je poklone - govori Lepa.

Kurir.rs/K.Đ/Blic

Bonus video:

02:03 Lepa ispričala anegdotu i otkrila po čemu je bila poznata