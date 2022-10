BACILI SU CD U GROB, A ONDA JE NASTAO PAKAO: Niggor o vidovnjaku i tragičnoj sudbini grupe Montenigers: ZAKOPALI SMO SAMI SEBE!

Igor Lazić Niggor, muzičar i bivši frontmen grupe Montenigers, gostovao je u emisije Realna priča na Kurir televiziji gde se dotakao tragične sudbine članova grupe.

Naime, nakon što je član grupe, Ducka, preminuo posle dugogodišnje borbe sa teškom bolešću. Niggor i Nebo (preostali članovi grupe) ubacili su u njegov grob CD za koji Niggor smatra da je uzrok velikih tragedija koje su ih zadesile kasnije.

- Ako nekome želiš neko zlo da uradiš onda mu napakostiš tako što mu u grob ubaciš neke njegove stvari. Dule je dobio CD dok je još bio živ, mada sam ja želeo da on to ima na dan kada smo ga sahranjivali pa sam mu ja stavio i CD i kasetu. To je isto njegovo koliko i naše, da pušta gore - rekao je Niggor.

foto: Kurir Televizija

- Pojavio se neki lik iz Srbije koji je živeo u Kotoru i bio je neki vid vidovnjaka, čudne stvari je video. Nebojšin brat je išao kod njega zbog nekih porodičnih problema. On mu je rekao da je video neke loše stvari kod njegovog brata, nasilnu smrt i da bi trebao da dođe do njega i da se to reši. Rekao mu je i da su oni uradili neku lošu stvar, pritom ja ne znam odakle njemu to jer on nije bio na sahrani. Takođe je rekao da oni pošto su uradili to, zakopali su sebe i svoje karijere i svoje živote ugrozili. Međutim, Nebojša nije verovao tom liku i rekao je bratu "ajde bre budalo, kod kojih likova ti ideš". Nedugo zatim Nebojša je poginuo - rekao je Niggor.

foto: Kurir Televizija

- Nebojšin brat je onda i mene molio da dođem kod tog čoveka, što sam i uradio. Šta je taj čovek znao to je ne moguće i da se čovek otkine. Znao je stvari koje samo ja znam. Zbog toga sam morao da poverujem u te neke moći koje ima. Skamenio sam se - rekao je Niggor.

Monteniggersi Bio je crnogorski hip-hop trio koji su činili Igor Lazić (Niggor), Duško Nikolić (Ducka) i Nebojša Saveljić (Nebo, Sky). Mnogi ih, ipak, pamte kao tandem. Naime, ovaj trojac počeo je još 1988. kao Brake Boys Cross, sledeće godine su promenili ime u Ae tell me, da bi se na kraju složili oko imena Monteniggers. Duško Nikolić je u međuvremenu oboleo od leukemije i više nije mogao da nastupa. foto: printscreen/youtube Ostao je u senci kao autor tekstova, ali još ravnopravan član Monteniggersa, koji su prvi zapažen nastup imali 1996. godine, na Radijskom festivalu sa pesmom "Mala plava". Iste godine izdali su debi album "Tajna marenda", s kojeg se izdvojio hit "Ducka Diesel". foto: Printsceen Nedugo nakon objavljivanja, Duško Nikolić Ducka preminuo je nakon dugogodišnje borbe sa teškom bolešću. Igor i Nebo su mu na grob položili primerak CD-a koji nije dočekao. Godinu dana kasnije, za Monteniggerse znao je ceo region, a najpopularniji klubovi ljuljali su se uz njihov hit "So i tekila". foto: Printskrin/Jutjub Ta godina je, međutim, bila i godina kraja Monteniggersa jer je Nebojša Saveljić poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći 31. oktobra 1999. godine. Imao je 28 godina, a s njim je poginula i njegova devojka Tanja. Ni poslednji član Monteniggersa Niggor nije bio pošteđen. Godinama se borio sa tumorom hipofize, koji je, na sreću, uspeo da pobedi.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:23 BOLNA ISPOVEST NIGGORA LAZIĆA: BORIO SAM SE SA DEMONIMA! Jedna amajlija mu je napravila pakao od života, A EVO ŠTA MU SE DESILO