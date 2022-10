JEREMIĆEVA DOBILA PRSTEN ZA ROĐENDAN! Jovana progovorila o vrednim poklonima, a jedan je POSEBAN: Na vama je da SAZNATE!

Voditeljka Jovana Jeremić juče je proslavila 32. rođendan u jednom beogradskom restoranu, a danas je otkrila da je dobila veliki broj kreativnih poklona.

Ona kaže da je zadovoljna što je tema broj jedan.

- Duboko verujem da kako proslavite rođendan da će vam takva biti cela solarna godina. Ova moja škorpionska, sudeći po tome kako sam je proslavila, biće skupa, bogata, emotivna, duboka, intenzivna i strastvena, kao i plodna. Hvala svim ljudima koji su došli - poručila je Jovana, a zatim navela nekoliko poklona koji su je oduševili.

foto: ATA Images

-Dobila sam mnogo dobrih poklona, a prvi koji bih izdvojila je poklon Milana Miloševića. Dobila sam sliku koja ima crnu pozadinu, zlatan ram, a na slici se nalaze moji inicijali od kristala, "J.J.", dok se između slova nalazi kruna. To je ogromna slika i ta slika će zauzeti centralnu poziciju u mom novom stanu. Milan Milošević me je oduševio - rekla je Jeremićeva.

Voditeljka je ostala u sjajnim odnosima sa bivšim kolegama, Bojanom Ristivojević i Urošom Božićem, koji su je takođe iznenadili poklonom.

- Dobila sam od Bojane Ristivojević i Uroša Božića, koji su inače moje bivše kolege, olovku sa kristalima. Rekli su mi da žele da tom olovkom samo ugovore sa šest nula. Hvala, nadam se da će to biti baš tako - dodaje ona.

foto: ATA Images

Jeremićeva je izdvojila i poklon od studija za lepotu kod kojeg radi nokte.

- Dobila sam ogrlicu koja izgleda kao škorpija koja mili oko vrata, sva od kristala i dijamanata urađena. I uradili su knjigu "jovanizama", "Lepotica, a zver", da me poteraju da što pre napišem "Lepoticu, a zver". To je prelepa knjiga mojih citata. Oduševljena sam, toliko je originalan poklon, stvarno će me naterati da to uradim - zaključila je Jovana, i dodala da će se još jedan zanimljiv poklon naći u njenom novom stanu:

- Dobila sam prelepu lampu. Devojčica koja ima lovorov list oko glave, veliki zlatan cvet iz kojeg izvire bela lampa. Ja volim te predmete koji imaju taj neki vrisak prošlosti u našem modernom vremenu, jer sam i ja tako sva malo "udarena", ili što se kaže, pozitivno iščašena.

foto: ATA Images

Voditeljka je za sam kraj izdvojila poklon od osobe čije ime nije želela da navede, čime je zaintrigirala fanove.

- Dobila sam dijamantsko-rubinski prsten od nekoga koga ne želim da otkrijem, i neka to bude za kraj bude misterija. Na novinarima ostaje da saznaju ko mi je kupio taj prsten - poručila je Jovana Jeremić.

Kurir.rs/Informer

