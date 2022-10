"TO JE NEŠTO ŠTO JE ZAPEČATILO MOJ ŽIVOT" Stefan Karić se prisetio veze sa misicom Dijanom, priznao da mu je bila NAJVEĆA LJUBAV

Bivši zadrugar Stefan Karić prisustvovao je humanitarnoj reviji fotografija koja pomaže ženama obolelim od raka dojke.

On je apelovao na sve žene, ali i muškarce da je potrebno da redovno idu na preglede, a potom se prisetio i svoje bivše devojke Dijane Milojković, koja je preminula od kancera.

- Jako je bitno da se pregledaju, ne samo devojke, nego i muškarci da idu na kontrole i preglede. Dijana nije otkrila prekasno bolest, išla je redovno na kontrole - počeo je on i dodao da mu je ona bila najveća ljubav u životu.

- To je nešto što je zapečatilo moj život. Nikad tu ljubav neću zaboraviti i ne želim. Izdvaja se. To je bila ljubav kakva treba da bude. To je bila moja najveća ljubav - rekao je on.

Kako kaže, sa njenom porodicom se čuje ponekad.

- Čuo sam se po izlasku iz rijalitija sa njenom porodicom. Kako su, da li su dobro, to mi je bilo bitno. Nije mi lako da pričam o tome - rekao je on.

