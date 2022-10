SEKLA VENE, NALIVALA SE ALKOHOLOM, MUŽ JE DAVIO: Nina je bila lepa kao LUTKA, a evo kako je UNIŠTILA LICE! ŠOK! (FOTO)

Nina Morić, jedna od najpoznatijih i najekscentričnijih hrvatskih manekenki, uvek kada se pojavi u javnosti privlače ogromnu pažnju.

Fotografije iz Milana, s modne revije Sofi Nubs, prikazuju Ninu u vrlo provokativnom i razuzdanom izdanju. Ona se na reviji pojavila kao posebna gošća, kao i njen bivši suprug Fabrivio Korona. Prošetala je pistom u dugačkoj braon bundi ispod koje je imala crni uski kombinezon koji je otkrio njene gole grudi, a na usnama je nosila crveni ruž koji je upotpunio ovaj dramatičan 'žena mačka' izgled.

Zatim se pojavila u dugačkom kaputu ispod kojeg, čini se, nije imala ništa od odeće.

Njen bivši suprug Fabricio, takođe je prošetao pistom u braon pantalonama i crnom sakou, izvodeći performans s belom tkaninom.

Podsetimo, Nina Morić već godinama živi i radi u Italiji, a danas je devojka devet godina mlađeg plastičnog hirurga Karla Galata, dok iz prvog braka s Fabriciom Koronom, koji je trajao 13 godina, ima sina Karlosa.

Uprkos turbulentnom odnosu, brojnim svađama i javnim prepucavanjima, Fabricio i Nina su izgladili odnos, a nedavno su se čak i fotografisali zajedno sa sinom Karlosom Mariom Koronom.

Osim s bivšim suprugom, imala je turbulentan odnos i sa svojim sinom Karlosom. Karlos je ipak promenio mišljenje o svojoj majici ali ranije je govorio jako loše stvari o njoj.

Nina je 1996. godine učestvovala na takmičenju Elite Look of the Year i osvojila drugo mesto, a nakon toga je počela da radi za prestižne modne kuće u Milanu. 1998. godine, na istom takmičenju je osvojila prvo mesto, a ubrzo nakon toga, tačnije sa 18 godina je počela da "radi" na svom izgledu.

Odrasla sa dve sestre sa kojima nije bliska. Izjavila je da ju je otac Mirko fizički i seksualno zlostavljao. Tvrdila je da je sa 12 godina počela da se samopovređuje kriveći sebe za ono što joj se dogodilo. Ninin otac je ovo negirao i rekao je da će pravdu potražiti na sudu. Nakon srednje škole, upisala je pravni fakultet, ali je odlučila da se bavi manekenstvom. Otišla je iz Hrvatske čim joj se ukazala prilika, piše Biografija.org. 2001. godine se udala za fotografa Fabricija Koronu koji je poznat kao "kralj paparaca". 8. avgusta 2012. godine par je dobio sina koga su nazvali Karlos Marija.

Fabricio je optužen da je ucenjivao mnoge poznate ličnosti među kojima su bivši portparol italijanske vlade Silvijo Sircano koga je slikao dok je razgovarao sa prostitutkom-transvestitom, Silvio Berluskoni, fudbaleri Frančesko Toti, David Trezege, Alberto Đilardino i mnogi drugi. Zbog toga je završio u pritvoru, a Nina je podnela zahtev za razvod braka. Posle razvoda koji se dogodio 2007. godine, Nini je pripalo 50 posto vlasništva u Koroninoj paparaco agenciji.

Nekoliko meseci kasnije par je snimljen na Sardiniji pa su mnogi pomislili da su lažirali razvod. Spekulisalo se da će se ponovo venčati, ali usledile su nasilne svađe među njima pa je i policija morala da reaguje. Nina je optužila Fabricija da ne plaća alimentaciju, a novac je zarađivala učešćem u rijalitijima. U žutoj štampi su se često pojavljivale njene slike iz noćnog provoda u kome je preterala sa alkoholom.

Pričalo se da je 2009. godine pokušala da se ubije, ali Nina je rekla da je samo popila veliki broj tableta za spavanje. 2011. godine bosanski list Ekspres je objavio intervju sa manekenkom u kome se ona deklarisala kao nacionalista i prozvala Nikolinu Pišek i Severinu zato što se zabavljaju sa Srbima. Nina je rekla da su to novinari izmislili i izvinila se srpskom i italijanskom narodu, Nikolini i Severini. 2012. godine Nina je osumnjičena da je krijumčarila narkotike iz Južne Amerike u Italiju. Policija ju je ispitivala i nakon saslušanja je puštena na slobodu. 2013. godine, nakon dva meseca veze, tajno se udala za milanskog biznismena Masimilijana Dosija. Venčali su se u hramu Angkor Vat u Kambodži, a medeni mesec su proveli u Dubrovniku. Brak je trajao samo dva meseca.

