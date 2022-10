"ZNAM SVE ŠTA SE DESILO IZMEĐU NEDE I SAŠE": Zlata Petrović u ŠOK intervjuu otkriva sve detalje veze, spomenula i BRENU

Zlata Petrović ne isključuje mogućnost da uđe u Zadrugu i otkriva da se njen mlađi sin zaposlio na televiziji.

"Radim, mada sam smanjila tempo. Pogodim veselje kad znam ko svira, ako je dobra ekipa, ako su to ljudi sa kojima sam navikla da radim. Više sam fokusirana na decu. Sad već doziram sve. Ne volim da u ljudima izazivam ljubomoru, ali volim sebi da ugodim, da sam svoja na svome. Jovanu želim da pomognem, ali on ne da. Upisao je fakultet, počinje da radi na Pinku iako mu ja kažem da ne mora. Nek se školuje, ima stan, izdaje ga, neka se od toga izdržava, ali on hoće da radi u organizaciji nekih emisija. Jako je odgovoran, vredan."

Neda Ukraden je izdala autobiografiju, šta ti čekaš?

"Svaka čast, poštujem Nedu i sve što je postigla. Izgleda kao da ima 30 godina i to je za divljenje. Volim radne ljude, ali ja nikada ne bih napisala knjigu. Živa reč je najbolja. U knjizi može da se ulepšava. Mislim da sam na sve te teme ja već pričala, nekom sam simpatična, nekom luda i meni je to ok. Knjiga nije za mene. Ništa ne bih reka što već nisam. Iskrena sam, ne krijem, i najbolje i najgore sam ispričala. Neko nije imao hrabrosti do sada da kaže neke stvari, pa je to uradio u knjizi. Možda je i vreme učnilo svoje, pa je neko hteo da se olakša, podeli to sa ljudima, a ja ceo život pričam kako jeste."

Je l ima nešto što ljudi ne znaju o tebi?

"Defitivno nema. I kada me nisu pitali, ja sam pričala. Smatram da ako već dođem u emisiju, nema razloga da ulepša- vam svoj život, nego pričam otvoreno. Zato me ljudi različito doživljavaju. Ja ne volim da mi posle intervjua kažu da je bilo fino ili ok. Hoću da to privuče pažnju, da ima težinu. Najgore je da mi onaj kog gledam ne drži pažnju, da mi je onako, bezveze ili ništa. Ako kažem - da je fino, znači da nije ništa. Nebitno o čemu se radi. Mnogi pevači imaju sjajne glasovne mugućnosti, ali ne intrigiraju, ne drže pažnju. Ja mnoge pevače volim da slušam dok pevaju, ali ne i da slušam kad pričaju. Bude rupa. Ništa. Ja nemam problem da kažem da sam Romkinja, da ispričam sve što imam. Što da se foliramo."

Ko je sve muvao Nedu Ukraden?

"Ja volim da pričam o sebi, ali ne o drugima. Ta priča o njoj je bila pre mene, posle toga smo Saša i ja ušli u vezu. Ne bih detaljisala oko toga, ali znam. Kad se njihova priča završila ja sam bila sa Sašom, a kad uđeš u vezu, svako priča o svojoj bivšoj ljubavi. U toku sam sa svim što se desilo. Ja bih imala sve naslovne strane kad bi pričala o drugima, ali bih mrzela sebe. Ja sam čovek koji nosi najveće tajne ovog sveta i ponosna sam na sebe što nikada ništa nisam otkrila. Ne bih čak i da meni nešto loše urade. To su iskušenja od Boga i ne padam na njih."

Kaže da je Brena ljubomorna, jesi li je tako doživela?

"Hvala Bogu što sam ušla u njen život da vidim koliko su veliki ljudi jednostavni. Od te žene sam mnogo naučila. Između ostalog, kako biti jednostavan, običan. Treba još mnogo godina da prođe da se pojavi neko popout nje. Ona je i majka i supruga za primer. Ja sam sa Saletom bila dve godine, a narednih 15 godina smo zajedno letovali, družili se, svake nedelje kod Goce, Brene, Sanje Đorđević, pravili ručkove... Sad su se ta druženja smanjila, ali naučila sam mnogo od nje. Da nije bilo toga, mislila bih da samo ja imam neki problem. Neke stvari nisam mogla da naučim u kući, od svoje majke. Od majke sam naučila da se molim Bogu, da poštujem ljude, da ne idem na spavanje bez molitve. Od Brene sam učila druge životne stvari i o poslu. Da si toliko veliki, a toliko običan. Da si jedno na poslu, a drugo u kući."

Da li bi volela da se snimi film o tebi?

"Nisam ja velika zvezda da dobijem film, ja sam u zlatnoj sredini, zadovoljna žena. Kad sam gledala film o Tomi, nisam znala gde je izlaz iz sale, gušila sam se od suza. Taj film me je vratio u detinjstvo, nisam mogla da se obuzdam, na glas sam kukala... Moj život bi bio interesantan, ali ne treba mi film. Neko bi prećutao i da su ga silom udali roditelji, ali ja bih se stidela od komšija, da dođem u selo i da se pravim da sam neka druga Zlata. Lagala bih prvo sebe, pa onda sve te ljude. Skoro su bile Zadušnice i kupila sam 70 sveća i svakom od tih komšija sam palila sveću. Kod mene u selu ljudi koji su živeli preko puta mene pomagali su meni i braći, davali nam neko parčence hleba i ja njihov lik ne mogu da zaboravim. Ja se slikam pored svojih zarađenih para, zbog kojih sam krv prolila, ali ne ulepšavam priču, to sam ja. Svoj uspeh, ako sam uspela, pokazuje to gde sam bila i šta sam postigla, a ne slike ispred skupih kola i luks putovanja."

Šta radi Božinovska?

"Imamo sad puno posla i obaveza oko dece, unučića. Moja unuka ima 15 godina i nas dve imamo tajne koje ne može roditeljima da priča. Kod mene je često, blizu joj je škola. Hoću da joj budem drugarica, podrška. Tako i Gordana moja. Ima svoje priče oko unučeta, priča kakav je unuk, a sad će hvala bogu i drugo. Posle ide obdanište, pa škole. Dođe nekad kad ima vremena kod mene, prespava, ispričamo se."

Što ne odete na neki odmor?

"Dogovorila sam se sa Gocom, kad nam prođe ovaj haos da idemo negde u šumu, gde je mir i tišina da se odmorimo od svega"

Miloš Bojanić i Jašar vas obe mnogo hvale.

"Ja sam sa svima super, ali što se tiče Jaleta, mi smo ceo život sjajni. I kad sam živela u podrumu, bili smo fenomenalni. Miloša znam još kad sam ja pevala za mesečnu platu u Beču, a on dolazio kao afirmisan pevač da gostuje. Od tad datira naše poznanstvo i prijateljstvo. Tad sam imala 17 godina. Sale i Brena su tad živeli u Novom Sadu, pa skupa odemo kod Miloša, dovedemo muziku, pravimo roštilj. Svi smo išli i kod njega na more. To mi je najlepši period u mom životu. Svi smo bili super, i njegova bivša žena Dragica i sa sadašnjom Brankom. Održavam ja to prijateljstvo. I Jale i Miloš dobri i radni ljudi. Jašar venčao mene i Peju. Ta druženja kakva smo mi imali, današnja omladina neće nikad iskusiti. Telefoni i društvene mreže su sve promenili."

Koliko su se promenila veselja nekad i sad?

"Volim da vidim mlade ljude kako se bore, tu sam da im dam savet, mišljenje, pomognem sačuvaju parice, da ulože u sebe. Uvek im govorim da svako ima svojih pet minuta, i da što sad zarađuju ulože da imaju nešto za budućnost. Tih pet minuta prođe. Ili ako neko dođe prvi put na romsku svadbu i uplaši se, što je normalno, ja mu dam podršku. Ja polazim od sebe, bilo mi je jako teško mi na početku nisu pomagali. Ja te stvari koje poveravaju nikom ne pričam. Znamo crna zemlja i ja."

A ima opasnih situacija na nastupima?

"Bilo ih je, ali ne mnogo. Zbog mog ponašanja ja nisam dolazila u neprijatne situacije. Znala sam gde dolazim, da recimo, od 9 ujutru do 6 ujutro sledećeg dana moram da radim. Sebi sam govorila Gospođo, jesi li to htela? Sad gruvaj i radi. Neće čovek svesno da te povredi, ali kad uzme nešto, ne zna šta radi. I u teškoj situaciji ja kažem sebi Šta bih da si u zaleđenom moru, i da ti samo viri glava, a nigde nikog. Moj Miki mi kaže da se često seti mojih poređenja kad radi. I njemu je teško, stalno putuje, nije sve med i mleko, ali uvek kad je teško, seti se mojih reči da i od goreg ima gore. I uvek mu je pred očima zaleđeno more bez nigde nikog. Predrasude nemam, tek kad isečeš prst znaš kako i koliko boli."

Zašto si oženjenog dečka vratila ženi?

"Sada ću da ti objasnim poentu i situaciju. Bila sam u vezi sa oženjenim. Tako je, šta ima da ulepšavam priču. Bila sam, više nisam. Pet godina sam bila sa nekim koje bio papirološki u braku. On je zvanično bio u braku, a ja sam ga vratila ženi, da bude bolji njoj i deci. Dok je on bio sa drugim ženama, one mu nisu davale da se čuje sa ženom i decom, ja jesam. Ja sam sa svojim bivšim muževima u super odnosima, pa sam i njemu dozvoljavala da bude sa porodicom u kontaktu, tako je normalno i tako treba. Govorila sam mu da moraju da budu prijatelji i podrška deci. On se krstio kad me je slušao, zato me je poštovao, a moju decu voleo."

Da li vidiš sebe ponovo u nekom rijalitiju?

"Ako me sad pitaš ne, ali ja se vodim onim nikad ne reci nikad. Ko zna, možda sutra postanem ubica, poludim, da sad ne pričam gluposti. Onaj prah koji se stavlja, kunem ti se ne znam da li u nos ili na jezik... Ko zna, možda sutra postanem najveći taj, da ne kažem šta. Nikad ne znaš gde te život vodi. Po svojoj volji, ne bih u rijaliti, ali ne znam gde će muka da me natera.

Jel si u kontaktu sa Vesnom Zmijanac?

"Ona je moja Veki, zmaj zmajeva. Vidim sebe kroz nju. Isti život, ista duša, isti način ophođenja. Nudi ljubav i traži ljubav. Iz Vesne izbija ljubav, tepamo jedna drugoj. Zvali smo je kad je dobila drugu unuku, zvala je i ona mene i Gocu na Bukulju da se zezamo, da kolje domaće piliće da se gostimo. Mi smo ta generacija sa dušom. Postoji kodeks i poštovanje".

Ko od mlađe generacije ide dobrim putem?

"Prijovićka, Mladenovićka, Nadica Ademov, Sara Reljić... Tako se lepo ponašaju, vole ih ljudi, nemaju nijednog trenutka tu neku visinu. Jako ih poštujem, kao i one mene. Ne mogu da pričam o nekima sa kojima nisam radila. Oduševljena sam sa njima.

