SADA JE I ZVANIČNO: Miljana JAVNO RASKINULA sa Bebicom i briznula u plač, odmah se umešao Zola, sledi CUNAMI u Beloj kući

Miljana Kulić dobila je pitanje od voditelja Milana Miloševića vezano za njen odnos sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

Naime, Miljana Kulić pravi haos danima sa Zolom, a sada je najnovijim potezom šokirala kada je pred kamerama rekla da više nema momka.

- Je l' si i dalje u vezi sa Bebicom - pitao je Milan.

foto: Printscreen YouTube

- Da li sam još uvek? Jesam, dok ne dođe da rešimo stvari vezane za nas dvoje. Milane, nismo više zajedno, ne zanima me više ta priča. Teško mi je Milane, znam šta je sve uradio zbog mene, ali neće mi srce - rekla je Miljana.

foto: Printscreen YouTube

- Smatram da Miljanin i Bebicin odnos kakav god da je bio, koliko god da smo ga omalovažavali, znali smo u kom periodu je on bio uz nju i mislim da ona ovako oseća. Ne treba sebe da dovodi u ovu situaciju da ovako priča o tome, nego da popriča sa njim. Svi mi poznajemo Miljanu. Imala je itekako vrh odnos, pa kad je ovde dolazila, radila je meni neke stvari iza leđa. Svi znamo da je ona u tim situacijama labilna. Šta se desi, ako on dođe i ona mi kaže da se sprdala? Mislim da treba i ja da sačekam. Malo je bilo ekstremnih situacija kada je moj i njen odnos u pitanju. Kod mene to nema nikakvu posebnu teinu - rekao je Zola.

- Samo njena majka zna šta je ona prošla da bi Miljana ostala živa, misliš li ti da bi se ona mešala u sve ovo - rekao je Milan.

- Ne znam, možda gleda tako da: "Bolje da mi je dete živo i zdravo, pa nek je sa najvećim klošarom" . Ne mislim da je njoj lepo da gleda ovako neke scene, mi se nismo poljubili ni jednom.Osetim ja da je ona iskrena, ali je i prošle godine je to bilo, pa je slala poruke Bebici preko Sanje. Rekao sam joj da ne žuri nigde i to je to. Ja svake sekunde od nje mogu da očekujem ono najgore. Njena izjava ima težinu, kod mene trenutno nema, jer znam da je labilna osoba kada je u pitanju naš odnos. U svakom slušaju, ne znam više šta da kažem. Ona sada deluje kao odlučna, sad se njena rečenica razlikuje od sinoć. Sad je izjavila, pustila suze, pa će možda da kaže da ovo ne pije vodu - dodao je Zola.

Kurir.rs

Bonus video:

01:07 AKO ME VRATE U RIJALITI BIO BIH MUŠKA MILJANA KULIĆ! Golubović: Imam 3. stepen insomnije, MALTRETIRAO BIH UROŠA ĆERTIĆA 24 SATA