"ZGODNA SAM JER NIŠTA NE JEDEM, NEMAM POTREBU ZA HRANOM!" Prijovićki Filip zamera CELULIT, sad progovorila o svom IZGLEDU

Pevačica Aleksandra Prijović važi za jednu od najtraženijih mladih pevačica, te redovno nastupa, a sada je priznala da je i umorna od poslovnih obaveza.

- Konstantno nastupam, umorna sam malo od tog tempa, ali trudim se da se odmaram koliko mogu i da sve postignem. Već sam počela da radim na novom albumu, za sada su gotove tri pesme. Ne želim da žurim sa odabirom numera, mislim da ću tek za nekoliko meseci pronaći sve pesme koje mi odgovaraju i „leže“ - rekla je Aleksandra.

Ona je potom otkrila da je oduševljena numerom koju je napisao i komponovao njen suprug Filip.

foto: Printscreen/Ami Dži šou

- Filip mi je ponovo napisao pesmu, oduševljena sam, čak smo svi zaplakali kada smo je čuli. Kada bih je uporedila sa numerom „Zvuk tišine“, koju je takođe on radio, moram priznati da je ova bolja. Mislim da je uspeo da nadmaši sam sebe i da će se ova pesma još više svideti publici - istakla je pevačica.

Pored brojnih obaveza Aleksandra uspeva da izgleda zanosno, a sada je otkrila da je tajna njene linije kontrolisana ishrana.

- Nisam ni na kakvim dijetama da bih bila vitka. Bila sam na režimu ishrane jedno vreme, a nakon toga prosto nemam potrebu za hranom kao ranije. Vrlo malo jedem, smanjio mi se apetit i zbog toga sam mršava. A malo jedem jer ne stižem - otkrila je Prijovićka.

foto: Nemanja Nikolić

Pevačica se trudi da što više vremena provede sa svojom majkom koja trenutno boravi kod nje u Beogradu, pa je tako ona vrlo često prati i na nastupe u prestonici.

- Mama je trenutno kod nas u Beogradu. Nikada mi nije tražila da joj otpevam neku pesmu kada dođe na moj nastup, sve joj se sviđaju i nema posebnih želja. Ja zaista živim kao sav normalan svet i trudiću se da i ubuduće tako ostane - rekla je Aleksandra, i dodala da njena porodica s nestrpljenjem čeka novogodišnje praznike.

- Aleksandar još nije napisao pismo Deda Mrazu, ali verujem da će kao svako dete tražiti da mu donese što više igračaka i slatkiša - rekla je na kraju pevačica.

foto: Ana Paunković

Podsetimo, pevačica je nedavno podelila na svom zvaničnom nalogu trenutke sa sinom Aleksandrom s kojim je jutro provodila na beogradskoj pijaci i time je oduševila svoje pratioce.

Aleksandra je nedavno otkrila da se bori protiv celulita, te je priznala da joj je suprug skrenuo pažnju na to.

- Imam celulit, čak me i Filip opomene na to. Trudim se da rešim i taj problem. Sad sam mršava i to je jedina stvar koja mi smeta na telu - rekla je ona tada.

Kurir.rs/Alo

