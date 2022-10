"NAJBOLJI PRIJATELJ JE POKUŠAO DA ME SILUJE"! Potresna ispovest Goce Tržan: Verovala sam mu! Evo zašto je sve vreme ĆUTALA

Pevačica Goca Tržan progovorila je o traumi iz rane mladosti kada je njeno poverenje zloupotrebio njen najboji prijatelj i pokušao da je sek*ualno napastvuje.

Pevačica je imala samo 18 godina kada je bila napastvovana, ali je uspela da se odbrani.

- Moj drug i ja smo bili veoma bliski, imala sam bezgranično poverenje u njega, a on je to iskoristio. Nisam ni u snu mogla da zamislim da bi ikad pokušao da mi naudi, a on je hteo da me natera na se*s. Želela sam samo da zaboravim taj pakao, pa sam ćutala. Nisam ga prijavila jer sam se plašila osude okoline: "Šta je tražila sama sa njim?" Mislim da i danas žrtve ćute iz istog razloga - rekla je pevačica za Informer.

Goca savetuje svim ženama da pažljivo biraju prijatelje i partnere:

- Devojčice treba da učimo da budu okružene muškarcima kojima u svakom trenutku mogu da kažu "ne" i da budu sigurne da će ih taj neko poslušati. Kada ulaze u vezu, treba da obraćaju pažnju na to kako se dečko odnosi prema ljudima u svom okruženju, saobraćaju... Ako kod njega postoji ikakva naznaka nasilnog ponašanja, znači da ni vas to ponašanje neće zaobići.

