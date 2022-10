"NADAM SE DA TAJ SNIMAK VIŠE NE POSTOJI" Jelena Gerbec prisetila se nečeg čega se danas STIDI! Trebalo je OVO da uradi

Pevačica Jelena Gerbec proslavila se nakon takmičenja u "Zvezdama Granda" 2010. godine.

Malo ko zna da je ona bila deo prve postavke ovog popularnog muzičkog takmičenja pre skoro 19 godina.

foto: Damir Dervišagić

- Prvi put sam se prijavila kada su se tek pojavile "Zvezde Granda" i moram da se pohvalim super uspehom jer sam dospela u 36 najboljih od 100. Kažem, za mene je to bio stvarno uspeh jer sam bila neiskusna i prvi put sam uzela mikrofon u ruke - ispričala je Gerbec.

Jelena je prokomentarisala kome je teže, današnjim generacijama ili njoj tada.

foto: Printscreen/Instagram

- Mislim da je njima sada, nama stvarno nije bilo teško. Samo stanemo i pevamo i to je to Sada se mnogo više očekuje, kriterijumi su porasli, i publika traži to, moraš da budeš drugačiji i interesantan da bi bio zapažen - rekla je pa dodala:

- Bilo nam je opuštenije, bila nam je divna ekipa, sve devojke, i dan danas se družimo, posećujemo, sa Mirom Aleksić sam skoro izašla, kod Mire Mirković sam redovna, viđam se i sa Bursać, Marinkov, Gogom Gačić… - ispričala je pevačica.

foto: Printscreen/Youtube/Grandonline

Međutim, uprkos opuštenoj atmosferi, trema je bila neizostavni deo svakog njenog nastupa, dok se nijedan ne može porediti sa njenim učešćem na Grand festivalu kada je kako kaže imala najveću tremu ikada.

- Tu su bile starije kolege, Snežana Đurišić, Seka Aleksić, a ja stala pevam neku pesmu koja nije moja, bili smo gurnuti u vatru, još ja imala neku koreografiju da pomililujem manekena, a ja se mislim gde ću to da uradim. Nadam se da taj snimak ne postoji više - kroz smeh je ispričala.

Kurir.rs

Bonus video:

00:33 Zvezda Granda zapalila mreže snimkom iz teretane