"MAŠTALA SAM DA MI ŠABAN PEVA NA SVADBI" Bivša Uraganka razvezala jezik o karijeri, Ivani i Kseniji, zlostavljanju i BAKŠIŠU

Pevačica Sanja Vučić otkrila je svoje poslovne planove, ali se dotakla i privatnog života, te vršnjačkog nasilja koje je trpela.

U osnovnoj školi si bila žrtva zlostavljanja. Zbog čega?

- Zbog debljine. Deca su me zezala jer sam bila debeljuca. To su neke uspomene koje nisu najsjajnije i ne volim da ih se setim. Ipak, u vreme kada smo mi odrastali, vršnjačko nasilje je bilo mnogo blaže nego ovo danas.

Oni koji te poznaju čitav život komentarišu da si ostala ista i da te popularnost nije promenila?

- Za mene je to najveći mogući kompliment, jer ja se trudim da se nadograđujem kao ličnost, ali da budem ono što jesam. Ne dozvoljavam da popularnost dopre do moje suštine i to je za mene jako važno.

Tebi se popularnost bukvalno desila preko noći?

- Jeste, našla sam se u neobranom grožđu. Cela zamisao je bila takva da gradimo svetsku karijeru, nešto potpuno drugačije za naš region i, tu su bile velike aspiracije, želje... I za mene je to bilo jako zanimljivo i drago mi je da smo nas tri uspele da napravimo takvu karijeru.

Naglasak nisi menjala, ostala si dosledna govornom području iz kog si ponikla?

- Dešava mi se nekada da se prešaltam, jer dosta ljudi mi skreće pažnju na to, ali ja se ne obazirem previše. Ima dosta negativnih reakcija na moj dijalekat, ali to je suludo jer to je bogatstvo našeg jezika i treba ga negovati.

O raspadu grupe Harikejn dosta se govorilo. Da li ti nedostaju Ksenija i Ivana?

- Nedostaju mi na nastupima jer sam ranije imala podršku na dva fronta i svakako je bilo mnogo lakše, ali polako se navikavam. Često me uhvati seta, pa gledam naše stare slike i snimke sa naših putešestvija.

Da li je raspad grupe bio neminovan?

- Mislim da jeste, ako se pokaže drugačije, uvek se možemo vratiti na staro.

Znači postoji i ta mogućnost?

Možda ne na isti način, u smislu grupe i ugovora, ali da napravimo neki zajednički koncert ili nastup, sigurno može, i ja bih to jako volela.

Nazivaju te kraljicom bakšiša i romskih svadbi, da li ti to imponuje?

- Biti kraljica bilo čega prija svakako. Velika mi je čast kada neko od njih izrazi želju da baš ja dođem i da se raduju kada zapevam.

Na čijoj svadbi bi volela da pevaš?

- Na Ksenijinoj i Ivaninoj svadbi.

Saznalo se da si u vezi, iako si htela da svoj privatni život sakriješ od javnosti?

- Nisam želela da otkrivam previše detalja o mom ljubavnom životu, ali sam obelodanila da sam u vezi i da sam srećna.

Da li si imala ljubavnih promašaja?

- Bilo je toga naravno, da nije bilo, već bih bila udata. Za sada o tome ne razmišljam, ali svakako da bih volela da jednog dana budem nečija žena. Ranije, kada sam zamišljala svoju svadbu, maštala sam o tome da mi pokojni Šaban Šaulič peva. Međutim, sada kad njega više nema, sigurno će ga zameniti Aleksandra Prijović i Nadica Ademov.

