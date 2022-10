DANIEL POPOVIĆ TVRDI DA JE ŽELJKO PLAGIRAO NJEGOVU PESMU! Joksimović je uzeo moju melodiju i napravio "Devojku sa polja zelenih"

Sporovi oko pesama na muzičkoj javnoj sceni nisu neka novost. Ovoga puta je Milan Popović, poznatiji kao Daniel, koji je predstavljao Jugoslaviju na Evroviziji s numerom "Džuli" 1983, ispričao za Kurir da je Željko Joksimović plagirao njegovu pesmu.

Daniel je otkrio da je on 1989. godine snimio singl "Što sam ti, srećo, kriv", a da je njegov kolega Željko "pozajmio" melodiju i iskoristio je za svoj hit "Devojka sa polja zelenih".

foto: Printskrin

Ogorčen

- Da se razumemo, nisam bio dovoljno prisutan u medijima, zbog toga sam i dolazio u situacije da kolege "pozajmljuju" moje pesme, a ne potpišu me kao autora. Recimo, moja pesma iz 1989. godine "Što sam ti, srećo, kriv" poslužila je kao inspiracija mom kolegi Željku Joksimoviću za "Devojku sa polja zelenih". Meni je to čast, ali voleo bih da me je potpisao kao koautora. Ispod te pesme kao autor muzike stoji potpisan on, Željko Joksimović i kada to vidim, pomislim: "Pa čekaj malo, rođo, to je moja pesma!" - kazao je Popović i otkrio da Željko nije jedini koji je plagirao njegove pesme:

foto: RTS

- Takođe, crnogorska grupa Nou nejm i njihova evrovizijska pesma "Zauvek moja" u osnovi je moja pesma "Ja ne znam živjeti bez ljubavi" - ispričao je on. Kontaktirali smo sa Danijelom Alibabićem, koji je i otpevao pomenutu pesmu s grupom Nou nejm na Evroviziji, koji je neljubazno odgovorio na naše pitanje.

foto: Damir Dervišagić

- To je najveća glupost koju sam čuo u životu! Kao prvo, ja i ne znam koja je ta pesma tog Daniela Popovića, to je jedna stvar, a druga stvar je to što pesma nije plagijat. Da je plagijat bilo koje pesme, ne bi mogla nikada da se pojavi na Evroviziji. Tako da je to glupost - kazao je on, a kada smo mu rekli da je Popović istakao da se sličnost između melodija jasno čuje na Jutjub snimcima, Alibabić je pobesneo:

foto: Damir Dervišagić

- A šta ste vi zavšili od škole? Vi ste neki muzički stručnjak? On je rekao glupost, ne znam koji ti deo nije jasan u tome? To što je ispričao je čista glupost - vikao je Alibabić.

Bez odgovora

Željko Joksimović nije se javljao na naše pozive, kao ni njegova supruga Jovana. Iz pevačevog PR tima su nam rekli da će proslediti pitanje Željku, ali nam odgovore nisu dostavili do zaključenja broja.

foto: Marina Lopičić

Podsetimo, ovo nije prvi put da je Joksimović optužen za plagiranje pesama. On je 2004. optužen da je od azerbejdžanskog instrumentaliste Alikana Samedova ukrao melodiju za pesmu "Lane moje", kojom je predstavljao Srbiju na takmičenju za Pesmu Evrovizije. On se tada jedva izvukao jer su u pitanju bila tri ista takta, što znači da mu je jedan takt nedostajao da bude diskvalifikovan iz takmičenja.

foto: Zorana Jevtić

Isto se desilo i 2012, kad je Srbiju predstavljao na Evroviziji s pesmom "Nije ljubav stvar". Slušaoci su odmah počeli da polemišu da li se radi o još jednom plagijatu jer, prema komentarima, jedan deo kompozicije podseća na numeru "Paradise" grupe Koldplej.

foto: Kurir

Kurir.rs/ Ana Denda

Bonus video:

00:57 JEDNA OD NAJBLIŽIH SARADNICA OTKRILA KAKAV JE ZAISTA ŽELJKO JOKSIMOVIĆ Sara je napisala najlepše tekstove POPULARNIH PESAMA