ABRONOŠA VAM OTKRIVA ONO ŠTO SVI ĆUTE Venera upala u dugove, Loknica našla bogatog sponzora

Drugari, ove nedelje vam donosim pričice sa estrade koje su me iznenadile, a verujem da će i vas. Pa da počnemo... Idemo redom. Prva ličnost je naša pevačica, koju ćemo zvati Venera, jer iako je već prešla četrdesetu, mnoge koleginice bi joj pozavidele na izgledu. Ona je prava lepotica, a voli da živi na visokoj nozi, pa se uvalila u dugove. I to kod ozbiljnih kriminalaca. Ona je za jednu turneju preko Bare zaradila više od 50.000 evra, ali te pare je brzo spiskala. Prvo je renovirala ionako već luksuzan stan, pa je putovala s decom u egzotične krajeve. Kako previše troši, morala je da se zaduži kod prijatelja, pa sada vraća pozajmice u ratama. Ova stiska naterala ju je da i od ljubavnika zatraži pomoć, ali mi ptičice kažu da on neće više da joj pozajmljuje jer ne želi da troši novac na njene hirove. Rekao joj je da mora da smanji potrebe ako želi da budu zajedno, jer on ima i druge pevačice koje servisira, što je pevačicu malo više uvredilo. Svesna je da više neće naći tako darežljivog partnera, pa je odlučila da nakratko odustane od luksuznih putovanja i pronađe novog ljubavnika finansijera.

foto: Kurir štampano

Druga priča tiče se naše glumice koju ćemo zvati Loknica. Spetljala s jednim biznismenom koji je podosta stariji od nje, a samac. Naravno, ona svim priča da je zaljubljena, ali znate već šta je u pitanju - namirisala je njegov keš i tu je privlači, a kako i ne bi kad joj je sad novac preko potreban. Štaviše, želi da se uda za njega, ali pod uslovom da celokupna imovina pripadne njoj. Naravno, posle smrti. Dobrostojeći biznismen deka se ozbiljno zacopao i ona sad koristi taj trenutak slabosti da ga odvede kod notara i reši svoje životne probleme. Inače, već smo pisali o njoj da je morala da proda neke nekretnine jer je u dugovima i zato se uhvatila ovog matorog lovatora. E, ono što je najzanimljivije jeste da je taj biznismen ranije bio u šemi s bliskom rođakom glumice i zato će izbiti veliki skandal kad se to pročuje. Još uvek se to šuška po kuloarima, ali niko javno da zucne.

Pisala sam vam o mogućem razvodu Drčne i Svirača prošle nedelje, pa evo novog detalja. Izgleda da su rešili da opstanu još malo zajedno jer im razlaz sad nikako ne ide u korist, u materijalnom smislu. Njihova velika imovina je pod znakom pitanja, ali o tom potom. Drugari, to bi bilo sve za danas. Pozdravljam vas, a ja odoh da lovim nove abrove.

foto: Kurir

E.K.

01:34:16 SCENIRANJE 30.10.2022. CANA