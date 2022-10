"MATORA PEDOFILČINA LAŽE" Taki otkrio da je ODBIO Anu, a njen drug BRUTALNO uzvratio: Bio je LJUBOMORAN kad je otišla sa Pecom

Radomir Marinković Taki je šokirao onim što je otkrio o ''druženju'' sa ljutom rivalkom svoje ćerke, Anom Spasojević, a sada se tim povodom oglasio i Anin prijatelj i demantove Marinkovićeve tvrdnje.

Naime, Taki je ispričao da je Ana jedna od zadrugarki koje su bile kod njega u stanu, ali da je nju odbio.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ana Spasojević je jedno obično đubre. Ne bih da se hvalim, ali Ana Truleks je bila kod mene, ja sa tim ološem nisam hteo ništa. Jurila me, bila je kod mene dva, tri puta u stanu, ali nisam hteo s njom da budem. To je živa istina. Pitajte je ko ju je selio, i Miljan može da potvrdi da sam je vozio na ispitivanje oko korone nešto. To što je rekla za mene i Maju je strašno. Taki je odbio Truleks, pa je sujeta proradila. Ja sam njoj činio neke stvari, a ona meni tako vraća... Ja ću ostati džentlmen, ali moram da kažem da mi se nudila i da sam je odbio - poručio je Taki.

foto: Printscreen/Zadruga

Drug Ana Spasojević je uzvratio Takiju i izneo niz optužbi na njegov račun.

- Pedofilčina matora opet laže. To što se njegova ćerka bavi time što se bavi, ne znaći da sve devojke tako zarađuju kao Majakita. Bolje da se pobrinuo da odškoluje ovu glupaču glupu, nego što je ubacio u rijaliti i hvali se time kako joj kupuje tanga gaće. Matora pedofilčina Taki je lažov, kao i njegova ćerka Maja. Njemu je najbitnije da mu ćerka obuče tanga gaćice i da se dobro proda. Takođe, iz priloženog smo videli da Taki voli da pipka drugarice Majine, pa mu je mnogo teško bilo kad je Majakita otišla da živi sa Pecom, dečkom njegovih godina. Od ljubomore nije mogao ni izjavu za novine da da - poručio je Anin drug.

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

10:45 Maja Marinković dala izjavu u policiji