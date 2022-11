"SKIDAĆU SE ONOLIKO KOLIKO PLATE" Milica Dabović voli da se SLIKA GOLIŠACA, a evo koliko će zaraditi za 2 dana na SAJTU ZA ODRASLE

Milica Dabović (40) neretko je nailazila na osudu javnosti zbog provokativnih fotografija koje objavljuje na svom Instagram profilu, a sada je bivša košarkašica otišla korak dalje kada je otvroila profil na sajtu za odrasle.

- Profil na "Onli fensu" otvorila sam zbog opklade sa drugaricom, ali i zato što su mi mnogi pisali na društvenim mrežama da žele da me vide na tom sajtu. Drugarica i ja smo se kladile da za 48 sati mogu da sakupim 1.000 pratilaca. Rekla sam joj da je to nemoguće, a ona je bila sigurna u uspeh. Kazala je: "Ajde da vidimo, ako ne uspeš, zatvori profil." Pristala sam, još jedan skandal manje-više, šta mi teško - započinje priču bivša košarkašica, koja će, ako ostvari cilj, za dva dana zaraditi čak 15.000 dolara.

- Volim da se fotografišem i ponosna sam na svoje telo. Ceo život sam trenirala, telo je moj dugogodišnji projekat. Dopada mi se kako izgledam u 40. godini, zašto to ne bih pokazala i drugima?! Neću varati ljude i pozirati obučena od glave do pete. Nemam problem da se slikam u donjem vešu jer je za mene lepo, zgodno žensko telo čista umetnost! Pokazivaću delove tela u zavisnosti od toga koliko ljudi plate. Koliko para, toliko muzike! - obećava Milica.

Iako su muškarci srećni što će moći da gledaju Miličine provokativne fotke, žene su je osudile, pa su je zatrpale negativnim komentarima: "Na šta si spala", "Ova riba prsla", "Sramota me je što sam žensko", "Cenila sam te kao sportistu i ne mogu da verujem da si pala na dno"...

Dabovićevu je iznenadilo to što su je žene izvređale.

- Tek sada shvatam koliko je žena ženi najveći neprijatelj! Kučke laju, karavani prolaze! Ne znam da li je reč o ljubomori i zavisti, ali kada nemam šta lepo da kažem, ćutim! Nikada nisam uprla prstom u nekog i rekla: "Ona je kurva." Svako ima pravo da radi šta hoće! Muškarci su me oduševili kako su reagovali, ali žene su se baš loše ponele. Šta god da sam do 40. godine uradila, osuđivali su me. Sada mi ne mogu ništa, osim da me cmoknu u ovo moje slatko dupe! - završava priču Milica.

