KAD DRAGOJEVIĆKA OPLETE! BRUTALNO: Razvod će biti kad Dalila bude htela, možda hoću da nas POMIRE! Dejanovu porodicu nije ŠTEDELA

Rijaliti učesnica Dalila Dragojević javno je u prethodnoj sezoni “Zadruge“ prevarila svog supruga Dejana Dragojevića, a kako i sama kaže, do razvoda će doći tek onda kada ona donese odluku.

Ona je istakla da će učiniti Dejanu da se razvod što pre desi.

- Učiniću im da se to što pre okonča brak, tu sam da olakšam ljudima. Potrudiću se da mu olakšam razvod, da se što pre desi. Postoji datum, kada ja odlučim. Razvod će se desiti to treba i oni da shvate, onda kada Dalila bude odlučila. Jer kada je Dalila odlučila da napusti taj brak, tada se to i desilo, isto tako, će se desiti sa razvodom, kada budem odlučila da se razvedem, razvešću se. To tada, možda baš odlučim da predložim sudu i tužilaštvu, da nas možda pomire, možda sam bila izgubljena - rekla je Dalila i dodala da uživa da bude sama, bez partnera.

foto: Printscreen

- Solo sam. Nakon šest godina, naravno da mi odgovara da bude tako.

Dejan, kao i njegova porodica, često imaju loše reči o njegovoj bivšoj ženi Dalili, a ona ističe da je veliki pečat ostavila u toj porodici, ali i da treba da prestanu da se bave njenim životom.

- Znaš kako kažu, kad ostaviš neki pečat iza sebe, ljudi će zauvek da te komentarišu, a verujem da sam ostavila veliki pečat iza sebe u toj porodici i da se oni vrlo rado mene sete. Ne kapiram, ako sam loša, zla, pokvarena i sve ono kako su me navodili, ne znam čime sam se bavila, zašto se ne zahvale Bogu što su se rešili takve osobe i prestanu da me spominju, ne da kačite priče na društvene mreže, "zet u kući". To je indirektno provlačenje mene, na šta bih trebala da se oglasim, jer taj zet, je bivši dečko od tvoje sadašnje devojke. On nije samo neko ko je bio sa tvojom bivšom ženom, već i sa tvojom sadašnjom devojkom. Kada bude rešio da urami sliku, neka shvati da je to bio pečat i njegove devojke Aleksandre, a ne samo njegove bivše supruge - kaže Dalila, koja ironično komentariše ljubav između Dejana i njegove trenutne izabranice Aleksandre Nikolić:

foto: Prinstcreen/Instagram, Ana Paunković

- Postoji ljubav, oni nemaju fanove, podršku, da to bude ljubav zbog fanova, to je čista kristalna ljubav koja se rodita u rijalitiju, emocije pršte na sve strane.

Dalila je nedavno objavila prepiske u kojima je uznemirava, njen bivši dečko Filip Car, sa kojim je prevarila Dejana Dragojevića u rijalitiju.

- Naravno da mi je lakše od kada sam objavila prepiske javno, psihopata je prestala da me zove. Rekla sam da ako se nastave pozivi, da ću otići u prvu policijsku stanicu da prijavim i to, jer uznemiravanje na svom privatnom broju, zaista ne želim, a da menjam broj zbog nekog tamo ne pada mi na pamet - ističe Dalila i dodaje:

foto: Nenad Kostić, Nemanja Nikolić

- Spremna sam da prijavim, ako se nastavi, vrlo rado. Čak i to jutro kada se dešavalo, oko sedam, pola osam ujutru, Marijina sam rekla, “sad, ako bude, kada sam objavila prepiske pozvao, obući ću trenerku i idem u policijsku stanicu da prijavim“. Hvala Bogu, prispavalo mi se, ugasio mi se telefon i videla sam da nije bilo ništa posle toga, bila su prozivanja na društvenim mrežama, ali nije me uznemiravao, na njegovu sreću naravno - kaže rijaliti učesnica i ističe da je Filip zove kako bi joj dao savet u vezama sa drugim momcima.

- Ne želi da se pomiri, ali kaže da ne treba da bude zla krv među nama, da je čuo da je meni u tadašnjoj vezi nešto se loše desilo, pa da me posavetuje i kaže kako je on mogao da to uradi, jer sam sa njim proživela sve i svašta, ali da ne može druga osoba jer kao njih dvojica ne mogu da se porede. Rekla sam mu da nema razloga da ga interesuje bilo šta u mojoj vezi. Imam taj razgovor, čuvaću ga, ako opet dođe do nekog uznemiravanja.

