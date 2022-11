"TEBE SAM NAJVIŠE VOLELA OD SVIH!" Ovo je snimak Miljane i Zole pred ULAZAK u Zadrugu: Kulićeva UHVAĆENA U LAŽI! (AUDIO)

Otkad su ušli u "Zadrugu 6", o odnosu Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole javnost ne prestaje da bruji.

Njih dvoje su bili na korak da obnove svoj emotivni odnos, a onda je ušao Nenad Macanović Bebica i Miljani oprostio sve.

foto: Printscreen

Njih dvoje sve vreme jedno drugom prebacuju i razgovor koji su obavili pred ulazak. Miljana demantuje da mu je izjavljivala ljubav, dok Zola tvrdi da je sve snimio.

Upravo do tog snimka došla je naša redakcija, a sadržaj objavljujemo u nastavku teksta.

- Zolo, tebe sam najviše volela - čuje se na početku snimka.

- Znam, ali to pričaš svakom - odgovorio joj je Lazar.

- Ne. Kad unazad vratim situaciju, od svih - tebe sam najviše volela - ponovila je ona.

- Ma, joj. Ma, znam - potvrdio je on.

- Mnogo sam te volela, mnogo - bila je uporna Miksi.

- Ti to pričaš svakom. Znaš, to je tvoj problem. Kad smo imali tamo situaciju, da bude sve kako treba, onda ti nisi bila fer prema meni - objasnio joj je Čolić.

- A šta to? - nije bilo jasno Kulićevoj.

foto: Nenad Kostić, Printscreen/Zadruga

- Kad sam se ja trudio da pravimo šou, da pravimo program kako bismo mi bili najzanimljiviji i pritom da nam bude lepo. I tebi i meni. Ja to ne bih mogao da radim na silu. Ja sam to radio jer sam osećao nešto prema tebi. Pusti ti to posle što sam ja govorio, kupovao sam mir. Naravno da ću reći tako da izvučem sebe - završio je Zola.

Kurir.rs/A.Panić

