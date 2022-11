KATARINA GRUJIĆ RAZNEŽILA SVE KAD JE PROGOVORILA O PORODICI: Najveća sam podrška mom mužu, a jako sam vezana za dete!

Kada je suprug Katarine Grujić, fudbaler Marko Gobeljić, sa Crvenom zvezdom ostvario još jednu značajnu pobedu, ona se pripremala za nastup, pa nije mogla da prisustvuje utakmici.

Pevačica je u "Premijeri" otkrila zbog čega nije mogla da podrži supruga.

foto: Nemanja Nikolić

- Ja sam najveća podrška mom mužu i Crvenoj zvezdi, ali ponovo se desilo da radim. Bila sam ceo dan sa bebicom, kao i svakog dana. Zatim sam morala da idem na sređivanje za nastup, tako da nisam mogla da idem na stadion - rekla je Grujićeva.

Podsetila je da je 15. decembra slavi prvi rođendan njenoj ćerkici, kao i da su sve zakazali i da jedva čekaju.

foto: Printscreen/Instagram

- Ne mogu da verujem kako je brzo proletela cela godina. Kada je bila mala, želela sam da poraste, a sada kada je pogledam, ne bih volela da brzo odraste. Imamo naše vreme, jako smo vezane jedna za drugu i mislim da će tako biti do kraja života - nastavila je pevačica. Kako kaže, misli da će to biti njena najbolja drugarica do kraja života.

